В Одессе нашли яйца с плесенью: видео

В Одессе на прилавке продуктового магазина "Таврия В" люди нашли странные яйца. Они были покрыты плесенью. В посте отмечают, что это сальмонелла.

Об этом сообщили 2 августа. В сети выложили соответствующее видео.

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На записи видно, как покупатель поднимает 3 лотка с яйцами.

В каждом из них продукты покрытые плесенью. Вероятно, что это сальмонелла.

На полке примерно 10 лотков. Предположительно, все они покрыты вредным веществом.

Пока не известно, убрали ли работники продуктового магазина "Таврия В" вредные яйца.

О пострадавших также не сообщается.

Что такое сальмонелла

Род грамотрицательных бактерий, вызывающих брюшной тиф и сальмонеллез. Бактерии повреждают пищеварительную систему. У пострадавших развивается диарея, наблюдают также интоксикацию и обезвоживание организма.

Иногда образуются гнойники во внутренних органах. Сальмонеллой часто болеют люди, которые готовят или перерабатывают продукты птицеводства и животноводства.

В Одессе на прилавке продуктового магазина нашли яйца с плесенью: смотрите видео