Продуктовым рынкам снова запретили работать в карантин

30 марта постановление Минздрава позволило функционирование продовольственных рынков. Правда, были введены строгие карантинные ограничения, которые должны были соблюдать и покупатели, и продавцы.

Предыдущее постановление отменяют из-за чрезмерного количества нарушений. Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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С завтрашнего дня (14 апреля – 24 канал) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу,

– рассказал Ляшко.

Виктор Ляшко объяснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

Киевская власть сразу же после выдачи этого постановления Минздрава заявила, не будет открывать рынки, чтобы не подвергать людей опасности.

Условия, по которым должны работать рынки

зарегистрированный оператор пищевых продуктов;

маски и перчатки – для покупателей и продавцов;

расстояние между людьми – не менее, чем 1,5 метра;

один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;

3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

Однако, как уже было написано выше, эти правила не соблюдались, так после двух недель действия постановления, его отменяют.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала