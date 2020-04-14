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      Продуктовым рынкам снова запретили работать в карантин

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      Рынки снова не будут работать / Фото 24 канала

      30 марта постановление Минздрава позволило функционирование продовольственных рынков. Правда, были введены строгие карантинные ограничения, которые должны были соблюдать и покупатели, и продавцы.

      Предыдущее постановление отменяют из-за чрезмерного количества нарушений. Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

      Надо знать Рада разрешила закрывать на карантин целые города детали закона о противодействии коронавирусу

      С завтрашнего дня (14 апреля – 24 канал) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу,
      – рассказал Ляшко.

      Виктор Ляшко объяснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.

      Киевская власть сразу же после выдачи этого постановления Минздрава заявила, не будет открывать рынки, чтобы не подвергать людей опасности.

      Условия, по которым должны работать рынки

      • зарегистрированный оператор пищевых продуктов;
      • маски и перчатки – для покупателей и продавцов;
      • расстояние между людьми – не менее, чем 1,5 метра;
      • один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;
      • 3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.

      Однако, как уже было написано выше, эти правила не соблюдались, так после двух недель действия постановления, его отменяют.

      Карантинні обмеження
      Карантин в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Продовольствие Продукты Компании и рынки Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины
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