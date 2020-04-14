Продуктовым рынкам снова запретили работать в карантин
30 марта постановление Минздрава позволило функционирование продовольственных рынков. Правда, были введены строгие карантинные ограничения, которые должны были соблюдать и покупатели, и продавцы.
Предыдущее постановление отменяют из-за чрезмерного количества нарушений. Об этом главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
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С завтрашнего дня (14 апреля – 24 канал) мое постановление, которое прописывало условия, как открываться рынкам, будет признано утратившим силу,
– рассказал Ляшко.
Виктор Ляшко объяснил, что разрешение на работу рынков было введено для того, чтобы украинцы имели доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах.
Киевская власть сразу же после выдачи этого постановления Минздрава заявила, не будет открывать рынки, чтобы не подвергать людей опасности.
Условия, по которым должны работать рынки
- зарегистрированный оператор пищевых продуктов;
- маски и перчатки – для покупателей и продавцов;
- расстояние между людьми – не менее, чем 1,5 метра;
- один покупатель – на 20 квадратных метрах торговой площади;
- 3 метра – расстояние между местами торговли для рынков выходного дня.
Однако, как уже было написано выше, эти правила не соблюдались, так после двух недель действия постановления, его отменяют.
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