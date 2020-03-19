Продукты, доллар и маски: как спекулянты влияют на цены во время кризиса

Курс валют, цены на транспорт, продукты и медицинские маски. Как на все это влияют спекулянты и каковы последствия для экономики, рассказываем в материале сайта 24 канала.

В Украине объявили карантин, а в некоторых городах ввели чрезвычайную ситуацию. Это заставило украинцев запаниковать, чем воспользовались спекулянты на различных рынках Украины.

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Спекуляции на рынке продуктов



Как спекулируют на продовольственном рынке / 24 канал

С началом карантина цены на некоторые продукты повысились, особенно на "противовирусные" овощи и фрукты. Это чеснок, имбирь, лук и цитрусовые. Мы спросили у львовского предпринимателя как изменились цены на овощи/фрукты и есть ли спекуляции.

На Шуваре (крупнейшем оптовом рынке на Западе – 24 канал) товара много, но уменьшился спрос в связи с тем, что позакрывалось много точек продажи. При этом цены на ряд продуктов выросли, особенно на лук и имбирь. Это спекуляция. В то же время выросли также цены на чеснок и цитрусовые, но поскольку это импортный товар, то причина может быть в падении гривны,

– рассказывает львовский предприниматель Андрей.

Чеснок и цитрусовые выросли примерно на 10-15%. На столько же и упала гривна. Зато имбирь и лук почти вдвое выросли в цене. Капусту и картофель продают без изменений в цене.

К слову, картофель внесли в список продуктов, цены на которые будет мониторить государство.

В перечень продуктов также вошли мука, хлеб, макаронные изделия, гречка, рис, говядина, свинина, сало, курятина, колбаса вареная, молоко, сметана, творог мягкий, масло, яйца, сахар, масло подсолнечное и соль. Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий на Facebook.

"АТБ", популярная сеть супермаркетов, уже отреагировала на спекулянтов. В пресс-службе компании объяснили, что из-за паники насчет коронавируса, ловкие покупатели скупают товары в "АТБ", а потом продают значительно дороже.

Поэтому "АТБ" ограничивает продажу продуктов, чтобы противостоять спекулянтам. Чтобы избежать искусственного ажиотажа компания решила ограничить продажу товара в одни руки.

"АТБ" ограничивает продажу продуктов:

вода, пиво и напитки – не более 12 единиц в одни руки;

другие товары – не более 5 штук.

Спекуляции на рынке транспортировки

16 марта в Украине закрыли границу для въезда иностранцев, а с 17 марта прекратили авиасообщение. Все же украинцы могут попасть в Украину. Однако перевозчики подняли цены. В частности, билеты авиакомпании МАУ кое-где выросли до 30 тысяч. В компании объясняют, что цены выросли автоматически из-за увеличения спроса. Сейчас Антимонопольный комитет занимается этой ситуацией и в случае признания повышения цен незаконным, МАУ оштрафуют на сумму до 10% годового дохода.

По словам главы правительства такие спекуляции перевозчиков осложнили возвращение наших граждан домой.

Власти отреагировали на эту спекуляцию. В Кабмине приняли постановление, которое предусматривает ценовое регулирование. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграмм-канале.

Нельзя зарабатывать деньги на ситуации! Важно также, чтобы карантин как можно меньше сказался на кошельках людей,

– подчеркнул премьер.

Три решения от Шмыгаля

Главы ОГА должны немедленно обеспечить вывоз из железнодорожных и автовокзалов граждан, которые вернулись в Украину.

МВД должно обеспечить правопорядок и проконтролировать вывоз граждан в соответствии с установленным регламентом – не более 10 человек.

Руководители ОГА совместно с Нацполицией должны проконтролировать спекулятивный момент, чтобы перевозчики не устанавливали космические цены.

Предполагалось, что из-за закрытия метро и ограничений в общественном транспорте, вырастут и цены на такси. Но этого не произошло. Напротив, киевские таксисты говорят об уменьшении спроса.

Авиакомпания SkyUp объявила о продаже билетов по льготной цене для украинцев. Власти разрешили летать в ряд городов мира нерегулярными рейсами, чтобы эвакуировать украинцев. С полным списком городов можно ознакомиться по ссылке.

Спекуляции на валютном рынке



Что происходит на черном рынке валют / 24 канал

Люди начали скупать валюту на волне паники из-за карантина и кризиса, объясняет экономист Любомир Билык в комментарии 24 канала. Это породило "валютные качели", которыми пользуются спекулянты на черном рынке. Они первыми скупили валюту по "дешевому" курсу и сейчас продают населению дороже. Недостаток наличности на рынке и ограничения нескольких банков породили еще больше паники. "Те у кого есть доллар продают его дороже, потому что у других вообще нет и люди готовы по завышенной цене покупать", – рассказывает эксперт. Это замкнутый круг: чем больше люди скупают валюты, тем больше создают пространства для спекуляций.

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Любомир Билык приравнивает ситуацию на валютном рынке к ситуации на продовольственном.

Это как с продуктовыми магазинами. Люди боятся продовольственного кризиса, что будет нехватка продуктов и поэтому массово их скупают. Но именно люди являются причиной этого дефицита, потому что они скупают все до той степени, что в конечном итоге и появляется дефицит. Хотя, если бы все покупали как всегда, не было бы ни продовольственного, ни валютного кризиса,

– рассказывает экономист Любомир Билык.

Почему возникла проблема с нехваткой наличности?С 16 марта Украина прекратила международное авиасообщение. Именно таким способом в Украину доставляют наличную валюту. Из-за того, что население массово скупает иностранную валюту и продает гривну, возник большой дисбаланс и соответственно нехватка наличной валюты.



На безналичном рынке такой проблемы нет, поскольку Нацбанк ежедневно продает на рынок валюту из резервов.

Отметим, что с начала марта официальный курс гривны упал на 11%. По словам инвестиционного банкира Сергея Фурсы причиной этого является то, что украинцы и украинский бизнес массово скупили валюту.

Спекуляции на рынке медицинских средств гигиены



Люди в масках / GettyImages

В аптеках не хватает масок и антисептиков. А цены увеличились в несколько раз. Сейчас маски продают и в обычных продуктовых магазинах и ценят их примерно в 15-25 гривен. Так, в киевском супермаркете Novus можно оптом приобрести маски по цене 1200 гривен за 50 штук.

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Себестоимость маски – 75 копеек, до эпидемии ее можно было купить за 2 гривны в аптеках. Теперь цены достигают 25. Государственных аптек почти не осталось, а частные могут делать с ценами, что хотят,

– рассказывает биолог Богдана Буфан.

Спекулянты оптово скупают маски и затем продают их рознично по завышенным ценам. Этим они создают дефицит. В Китае, откуда распространился коронавирус Covid-19, тоже была похожая проблема. Решили ее ограничением выдачи количества масок в одни руки.

Уже зафиксированы случаи попытки вывоза масок за границу. В частности, через украинско-польскую границу пытались вывезти 50 тысяч респираторных масок, а на самолете из Борисполя хотели вывезти 2,5 тонны масок.

Напомним, что Украина полностью запретила вывозить:

водонепроницаемые лабораторные костюмы;

перчатки из других полимерных материалов;

перчатки медицинские нестерильные неталькованые нитриловые;

перчатки неопудреные из нитрила;

халат изоляционный медицинский одноразовый;

медицинские маски (хирургические)

очки защитные;

щиток защитный;

респиратор класса защиты не ниже FFP2.

Как все это вредит экономике?

Украинцы сами создали проблемы, с которыми сейчас живут. У нас растет доллар по отношению к гривне из-за того, что мы его массово покупаем. У нас вечером на прилавках магазинов нет некоторых продуктов, а цены на них растут, потому что мы все "сметаем" с полок. У нас нет масок, потому что мы не умеем купить одну маску, нам нужен целый набор. Такими действиями мы якобы призываем спекулянтов войти на рынок. Все эти дефициты связаны в первую очередь с паникой. Поэтому украинцам необходимо сохранять спокойствие и приготовиться к кризису, который только начинается.

Почему спекулянты, наживаясь, вредят себе?Спекулянты, которые наживаются на кризисе временно повышают свое экономическое благополучие. Но, принимая во внимание значительное количество спекулянтов, вместе они подрывают экономику страны, в которой сами живут. Допустим спекулянт Роман скупает продукты первой необходимости в магазинах и затем продает их с большой наценкой. Так, он зарабатывает на этом деньги в гривне. Но какой в ​​этом смысл, когда гривна все время падает, потому что на нее влияют валютные спекулянты? Нельзя воровать из собственной же экономики.

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Коронавирус в Украине: главное

По состоянию на 19 марта в Украине лабораторно подтвердили 16 случаев заражения коронавирусом Covid-19, 2 из них – летальные.

Украина 12 марта ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится до 3 апреля. Также государство закрыло свои границы для иностранцев с 16 марта и прекратило международное авиа– и железнодорожное сообщение с 17 марта.

Закрыли и все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе и тому подобное. Работать будут только аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки и страховые компании. В Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта ввели режим чрезвычайной ситуации.



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