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      Продукты горения из Чернобыльской зоны относит на запад Киевщины, – Кульбида

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      Продукты горения попадут на запад Киевщины / РБК-Украина

      Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в зоне отчуждения, ветер унесет на запад Киевской области. Также под угрозой – Коростень и Житомир.

      Кроме Киевщины, продукты горения попадут и на север Житомирской области. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

      К теме Пожар в Чернобыльской зоне: спасатели остановили распространение огня – фото и видео

      Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10 – 15 километров в час: из зоны отчуждения – на западные районы Киевской области, а из северных районов Житомирской области – в направлении городов Коростень и Житомир,
      – рассказал Кульбида.

      Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

      • Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.
      • Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составляла около 100 гектаров.
      • 14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.
      • По состоянию на 23 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор тушат очаги тления. Основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки – Буряковка.
      • Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.
      • Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

      Смотрите видео, почему нельзя сжигать траву:

       

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Чернобыль Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Житомирская область Новости Житомира Новости Киева
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