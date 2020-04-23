Продукты горения из Чернобыльской зоны относит на запад Киевщины, – Кульбида

Продукты горения, которые выбрасываются в атмосферу в зоне отчуждения, ветер унесет на запад Киевской области. Также под угрозой – Коростень и Житомир.

Кроме Киевщины, продукты горения попадут и на север Житомирской области. Об этом сообщил директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида на брифинге в Киеве, информирует 24 канал.

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Перемещение продуктов горения, которые выбрасываются в атмосферу, происходит в южном направлении со скоростью 10 – 15 километров в час: из зоны отчуждения – на западные районы Киевской области, а из северных районов Житомирской области – в направлении городов Коростень и Житомир,

– рассказал Кульбида.

Пожар в Чернобыльской зоне: коротко

Первая информация о возгорании поступила 4 апреля. Загорелась трава, и от нее огонь легко мог перекинуться на деревья.

Наихудшей ситуация была 5 и 14 апреля. На второй день пожара его общая площадь составляла около 100 гектаров.

14 апреля огонь двигался в сторону Припяти и был всего в 2 километрах от хранилища радиоактивных отходов.

По состоянию на 23 апреля огня уже нет, но пожарные до сих пор тушат очаги тления. Основные усилия сейчас сосредоточены на тушении травы и лесной подстилки на участке Рудьки – Буряковка.

Радиационный фон в Чернобыльской зоне в норме. Спасатели уверяют, что угрозы населенным пунктам нет.

Правоохранители уже задержали нескольких подозреваемых в поджогах. Из-за того, что они сжигали сухую траву, огонь перекинулся на Чернобыльскую зону и его разнесло на большую площадь.

Смотрите видео, почему нельзя сжигать траву: