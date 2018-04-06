Продукты, которые не продали в Европе, привозят в Украину

С тех пор, как Украина открыла границы, и была отменена обязательная сертификация пищевой продукции, к нам начал поступать фальсификат.

Об этом сообщил "Голос UA".

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Такое мнение высказал председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей" Максим Гончар.

В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы, и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат,

– подчеркнул эксперт.

По его словам , то, что не продается в Европе, едет продаваться к нам. Тем временем мы ожидаем больших положительных результатов от проверок качества пищевых продуктов, начатых с 4 апреля 2018 года.

В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении ее в супермаркетах, оказывается, еще нужно доказать, что эта просроченная продукция несет угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет 8 минимальных зарплат,

– подчеркнул Максим Гончар.

Как сообщает эксперт, в столичных детских садах используют запрещенный спред. Сливочное масло, которое поставляется в детские сады, содержит опасные добавки. Фальсификат в детских садах стал возможен, потому что с 2014 года был отменен паспорт качества продуктов, главной стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей. Кстати, шоколад, произведенный в Украине, содержит пальмовое масло, 98% шоколада делается по техническим условиям.

Напомним, 4 апреля вступил в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных".