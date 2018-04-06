09:02
6 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
16°C
16°C 6°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
  • понедельник
    18°C 6°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Золотая кнопка Навального. Хитрая месть Эрдогана
Вєсті Кремля
22:27, 5 апреля
Вести.UA. Теория лжи Тимошенко. Полиграф, который не прошла Савченко
Вєсті.UA
22:24, 5 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Продукты, которые не продали в Европе, привозят в Украину

121 Читати новину українською
Продукты, которые не продали в Европе, привозят в Украину
Продукты, которые не продали в Европе, привозят в Украину / pda.pravda.if.ua

С тех пор, как Украина открыла границы, и была отменена обязательная сертификация пищевой продукции, к нам начал поступать фальсификат.

Об этом сообщил "Голос UA".

Читайте также: Продукты питания по европейским стандартам: как это будет действовать в Украине

Такое мнение высказал председатель правления общественной организации "Всеукраинская ассоциация по вопросам защиты прав потребителей" Максим Гончар.

В каждом из польских сыров мы находили жиры неживотного происхождения. Сейчас мы будем проверять польские сыры во всех регионах Украины. По моему убеждению, когда мы открыли границы, и была отменена обязательная сертификация продукции, к нам хлынул фальсификат,
– подчеркнул эксперт.

По его словам , то, что не продается в Европе, едет продаваться к нам. Тем временем мы ожидаем больших положительных результатов от проверок качества пищевых продуктов, начатых с 4 апреля 2018 года.

В торговых сетях Украины очень много просроченной продукции, при этом при обнаружении ее в супермаркетах, оказывается, еще нужно доказать, что эта просроченная продукция несет угрозу здоровью человека. За нарушения в маркировке продуктов, за просроченную продукцию штраф составляет 8 минимальных зарплат,
– подчеркнул Максим Гончар.

Как сообщает эксперт, в столичных детских садах используют запрещенный спред. Сливочное масло, которое поставляется в детские сады, содержит опасные добавки. Фальсификат в детских садах стал возможен, потому что с 2014 года был отменен паспорт качества продуктов, главной стала цена, и деньги теперь зарабатывают на здоровье наших детей. Кстати, шоколад, произведенный в Украине, содержит пальмовое масло, 98% шоколада делается по техническим условиям.

Напомним, 4 апреля вступил в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, кормах, побочных продуктах животного происхождения, здоровье и благополучии животных".

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
СПЕЦПРОЕКТ
5 апреля, 15:38 Перемогти Путіна та вижити: що робити родинам військових
Олексій Годзенко
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук