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Продукты, которые уменьшают опасность импотенции у мужчин: результаты исследования

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Назван продукт, который может заменить мужчинам "Виагру"
Назван продукт, который может заменить мужчинам "Виагру" / Соцсети

На нормальную сексуальную жизнь после 70 лет имеют больше шансов те мужчины, которые потребляют средиземноморскую диету, поскольку оливковое масло, овощи, фрукты, рыба и бобы, которые в нее входят, уменьшают опасность импотенции на 40%.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое представили на конференции Европейского общества кардиологов в Мюнхене, передает портал Ukrhealth.

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Как подчеркивают ученые, здоровая диета в среднем возрасте может способствовать активной интимной жизни после 60-70 лет без применения таких лекарств, как к примеру "Виагра".

Так, ученые из Университета Афин считают, что ключом является именно оливковое масло. По их словам, мужчины, которые употребляют не меньше чем 9 столовых ложек такого масла в неделю, значительно реже страдают от эректильной дисфункции.

Оливкова олія, здорове харчування, чоловіче здоров'я, чоловыки

Такой вывод специалисты сделали, проанализировав 670 представителей сильного пола с одного из греческих островов, средний возраст которых составлял 67 лет. Заметим, что, кроме оливкового масла мужчины также потребляли 13 порций овощей в неделю, 6 порций фруктов, 3 порции рыбы и бобов.

В итоге было выяснено, что такая диета помогает мужчинам поддерживать здоровое сердце и чистые кровеносные сосуды, а это, со своей стороны, обеспечивает нормальный приток крови к области паха, то есть способствует эрекции.

Кроме того, поклонники такого питания отмечаются повышеным уровнем мужского гормона тестостерона и снижением показателей жира под кожей. К слову, именно от первого зависит сексуальное возбуждение.

Напомним, по результатам исследования Гарвардского университета, пары, которые ели рыбу дважды в неделю или больше, на 22% чаще занимались сексом, чем те, кто ее не потреблял. Кроме того, такая диета увеличила шансы забеременеть на 92%.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Теги: Здоровье Здоровая жизнь Здоровое питание Секс исследования Мужское здоровье
Источник: 24 Канал
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