Продукты питания по европейскому стандарту: как это будет действовать в Украине

С начала апреля контролировать продукты животного происхождения для украинских столов начнут по европейским стандартам. 4 апреля вступит в силу закон "О государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продуктах, корме, побочных продуктах животного происхождения, здоровья и благополучия животных".

Что это значит для украинского потребителя и участников рынка – выяснил сайт "24".

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Для потребителей

Новый закон, заверила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, создаст условия для обеспечения лучшего качества и безопасности пищевой продукции для потребителей.

Если простыми словами – то производителей продукции животного происхождения будут контролировать с четкими, прозрачными правилами. И если производитель прошел такую ​​проверку – это гарантия для потребителя, что предоставленная продукция – безопасна.

Для участников рынка

Предприятия отныне будут проверять в зависимости от степени риска для жизни и здоровья людей. Например, отмечают в правительстве, в магазине, где продается упакованная продукция длительного хранения, рисков меньше, чем в магазине, где продается свежее мясо.

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Заместитель руководителя проекта ЕС "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Яна Добидовская в эфире Громадского радио объяснила, что будут проверять всех операторов рынка: производителей, перевозчиков, реализаторов, независимо от системы налогообложения. Причем к операторам рынка закон относит даже тех, кто не зарегистрирован как СПД, но осуществляет соответствующую деятельность на рынке пищевых продуктов: например, частные продавцы на молочно-мясных базарах.

Каждого из них будут оценивать индивидуально, примерно за 8 параметрами. И количество проверок будет зависеть от риска, который он представляет. Будет составлен план проверок и каждый оператор будет знать сколько раз в год его будут проверять.

Производитель будет знать, что он, например, относится к среднему уровню риска, и его проверят 4 раза в год. Сама проверка – без предупреждения. Ведь тогда инспектор контролирующего органа имеет объективное представление о состоянии дел на предприятии, а не том состоянии, которое было бы подготовлено к приходу инспектора,

– пояснила Добидовская.

Еще одна важная новация для производителей – по новому закону инспекторы Госпродпотребслужбы будут осуществлять проверки согласно Акту проверки. Перечень вопросов этого акта унифицированный и исключительный, и он есть в открытом доступе. Каждый вопрос содержит ссылки на соответствующее требования в законе. Поэтому производители смогут подготовить самих себя на предмет соответствия всем необходимым нормам, а следовательно – и не бояться никаких проверок.

По словам Добидовской, мораторий на проверки, который существовал 2 последних года, когда проверки происходили исключительно по жалобе потребителя, когда произошел какой-то инцидент, кто-то отравился и подобное, обнаружил, что на украинском рынке есть как добросовестные операторы, так и те, кто предпочитает не соблюдать абсолютно всех норм по безопасности продукта. Поэтому продукция добросовестных производителей и поставщиков услуг не может конкурировать с недобросовестными, поскольку в последних цена будет ниже, вследствие "удешевления" за счет отказа придерживаться каких-то необходимых процедур. Поэтому новый закон – это залог честной конкуренции.

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Эксперт сектора "Сельское хозяйство" BRDO Мануэл Айрапетов в комментарии сайту "24" отметил, что также закон, в частности, возвращает инструменты для качественного контроля за продукцией, ввозимой на территорию Украины, на линию государственной границы.

Определяются требования к обустройству пограничных инспекционных постов для непосредственного контроля, отбора образцов и исследования продукции квалифицированным персоналом. Сейчас такой контроль формально осуществляется сотрудниками Таможенной службы, которые элементарно не имеют для этого технической возможности, – пояснил эксперт.

Закон также вводит новые инструменты регулирования – общий документ на ввоз и общий ветеринарный документ на ввоз, которые будут подтверждать прохождение государственного контроля оператором рынка.

Наказание для "непослушных"

За нарушение нового закона предусмотрены санкции. Они разные для юридических лиц и физлиц-предпринимателей, и также зависят от "тяжести" нарушений. Для понимания – сумма штрафа для юридических лиц может достигать 70 тысяч гривен. А если инспектор обнаружит на производстве факторы, опасные для жизни и здоровья людей, может принять решение о временной приостановке производства и/или обращения пищевых продуктов и/или кормов.

Однако Яна Добидовская заметила: если правонарушение совершено впервые за последние три года или оно было незначительным (этот перечень также прописан), то оператор рынка не будет штрафоваться, а обязуется устранить выявленные несоответствия в течение строго определенного срока.

Чтобы закон заработал эффективно

Мануэл Айрапетов акцентировал – сейчас необходимо сосредоточить усилия над решением ряда существенных проблем, ставящих под угрозу эффективное внедрение документа. Во-первых, предусмотреть финансовые инструменты для обустройства пограничных инспекционных постов, надлежащего материально-технического обеспечения инспекторов и тому подобное. Во-вторых, разработать необходимую нормативную базу для реализации Закона. В-третьих, предусмотреть гармонизацию отраслевого законодательства в соответствии с Регламентом ЕС 2017/625, что также определяет полномочия фитосанитарного контроля.

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