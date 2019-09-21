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      Проект бюджета-2020: какие замечания возникли у нардепов

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      Проект бюджета вызвал нешуточные дискуссии в парламенте. Оппозиция раскритиковала смету, а правящая фракция лишь признала, что бюджет надо доработать.

      Народный депутат из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко считает, что конец эпохи бедности для всех откладывается, а для некоторых все-таки наступил.

      К теме: Реалистичен ли бюджет 2020 года – объяснение эксперта

      Так над проектом бюджета новой власти смеются представители старой. Критикуют чиновников за увеличение финансирования на Офис Президента и Генпрокуратуру. Хотя раньше сами так делали. Больше всего депутатов фракций, которые не входят в большинство, беспокоит вопрос зарплаты педагогов.

      Не понятно, будет ли выполняться постановление предыдущего Кабмина, которым предусматривалось существенное увеличение зарплаты педагогам,
      – прокомментировал Сергей Рахманин, глава фракции "Голос".

      В "Слуге народа" объяснили: пока в бюджет не заложили средства, которые должны поступить от реформ – открытие рынка земли, уменьшение потока контрабанды на таможне, приватизация и тому подобное. То есть общий бюджет будет больше.

      "Будем обсуждать, когда он станет более-менее реальным, там сейчас будет много перераспределений", – отметил Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа".

      Давид Арахамія
      Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия

      Однако, направлять дополнительные средства планируют не на социальную сферу, а на развитие экономики и погашение долгов, которые накопились перед МВФ за предыдущее десятилетие.

      Есть большой соблазн потратить на социалку, проесть. А потом ходить побираться у МВФ. Я хочу, чтобы у нас усиливалась переговорная позиция в отношении МВФ. То есть надо нам какой-то жирок подкопить,
      – сказал Арахамия.

      В целом же, по словам народных депутатов, бюджет по цифрам очень похож на предыдущий. "Ключевое замечание – это старая база. Ничего в проекте бюджета, к сожалению, не изменилось", – заверил Сергей Соболев, народный депутат от "Батькивщины".

      Сергій Соболєв
      Депутат от "Батькивщины" Сергей Соболев

      В то же время, депутаты одобряют увеличение финансирования медицины и обороны. Хотя есть и нововведения. Средствами теперь распоряжается Совет нацбезопасности и обороны, а не Минобороны.

      "Цифры расписаны как на основного распорядителя средств – на СНБО. Какую часть из этих денег получат непосредственно военные и на какие нужды – говорить очень сложно", – считает Сергей Рахманин.

      Бюджет-2020
      В 2020 году вырастут как доходы, так и расходы госбюджета /Инфографика 24 канала

      Подать свои предложения в смету народные избранники могут до 1 октября. В первом чтении его должны принять до 15 октября.

      А дальше направят вместе с предложениями профильного комитета обратно правительству. В целом новый бюджет страна должна получить до 1 декабря.

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Деньги Сергей Соболев Давид Арахамия Партия Голос ВО Батькивщина Верховная Рада Бюджет Бюджет 2020
      Источник: 24 канал
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