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      Проект Бойко, как единственный шанс для Порошенко выиграть второй тур, сдулся, – политолог

      170 Читати новину українською
      Юрий Бойко
      Юрий Бойко / blogs.informator.news

      По крайней мере, в его первоначальном виде, так как при рейтинге менее 10% (это последние данные, кстати), даже приблизиться ко второму туру лидеру ОП ЗЖ не удастся.

      Об этом на своей странице в Facebook пишет политолог Даниил Богатырев.

      "Теперь Банковой остается единственный более-менее приличный вариант (дарю эту идею БПП, если господин Грынив еще не просчитал этого сценария, в чем я лично сильно сомневаюсь): во второй тур попадают Тимошенко и Порошенко, а тут снова появляется наш “оппозиционный” Юрий с вышками и заявляет о своей поддержке Тимошенко. И все это под соусом “кто угодно, только не второй срок для ПАПы".  написал он.

      Однако по мнению эксперта, такой маневр однозначно убьет любовь патриотически настроенной части электората к Тимошенко и подарит ПАПе кресло на второй срок.

      "Хитро? Было бы, если бы люди оставались по-прежнему на уровне "моя хата з краю", но это давно не так. Украинский электорат сильно изменился за последние несколько лет. Настолько изменился, что такой фуфел может проглотить только человек, с абсолютно одурманенным “армией, мовой, вирой” взглядом. Пора просыпаться, не так ли?"  призвал Даниил Богатырев.

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      Теги: Новости политики Петр Порошенко Юрий Бойко
      Источник: 24 Канал
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