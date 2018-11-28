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      Проект по переводу Новгородского на автономное отопление признан лучшим в Донецкой области

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      Автономное отопление
      Автономное отопление / rbc.ua

      Также лучшим признан проект Новгородского по автономному освещению улиц

      Проект по переводу Новгородского на автономное отопление признан лучшим в Донецкой области. Соответствующее распоряжение об итогах конкурса подписал руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, сообщает прес-служба Авдеевского коксохимического завода.

      Отмечается, что Новгородский поселковый совет признан победителем в двух номинациях: "Повышение экономической самодостаточности громады" за реализацию проекта по переводу поселка на автономное отопление, а также в номинации "Улучшение качества предоставления услуг населению"  за проект с автономного освещения улиц, передает "РБК-Украина".

      Как сообщается, в 2017 году руководство завода "Инкор и Ко" группы "Метинвест" и местные власти приняли решение обеспечить энергонезависимость Новгородского. В частности, работники предприятия занялись установкой котлов индивидуального отопления в 182 квартирах жителей Новгородского, власти поселка и города обязались обеспечить теплом социальные объекты. На данный момент проект находится на стадии завершения.

      В частности, за средства завода построена котельная в местной школе, также предприятие помогает перевести и другие социальные объекты на индивидуальное отопление. На данный момент продолжается реконструкция системы отопления в библиотеке, борцовском клубе, музыкальной школе и поликлинике. Кроме того, благодаря работе руководства поселкового совета и военно-гражданских администраций Торецка и Донецкой области "Инкор и Ко" выделены средства из областного бюджета на установку индивидуального отопления в больнице Новгородского, подрядчики уже приступили к выполнению работ.

      Сообщается, что за два года инвестиции "Метинвеста" в проект составили 7,5 млн гривен.

      Теги: Энергетика Деньги Новости Донецка
      Источник: 24 Канал
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