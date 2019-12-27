Проект подозрения Федине и Зверобой прокуроры вернули в ГБР еще в ноябре: известна причина
В проект сообщение о подозрении депутату Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой "выявлен ряд противоречий и нарушений". Поэтому – для устранения недостатков – Генпрокуратура вернула документ в Государственное бюро расследований. Однако по состоянию на 26 декабря ГПУ исправленного проекта подозрения так и не получила.
Проект сообщение о подозрении Федине и Зверобой ГПУ вернула в ГБР "для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий". Об этом говорится на сайте ГПУ .
К теме: Зверобой подала заявление на директора ГБР Трубу
Пресс-служба ГПУ сообщает, что в тексте подозрения Софии Федине и Маруси Зверобой обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов "О статусе народного депутата Украины" и "О регламенте Верховной Рады Украины".
Причем с 29 ноября 2019 в ГБР так и не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ не посылали.
О каком подозрении Федине и Зверобой речь
Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении и проект представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины 26 ноября.
Слова Софии Федины на видео квалифицировали как "угрозу убийством в отношении президента Украины". Маруся Зверобой (Елена Самбул) пока по делу выступает свидетелем. 26 декабря ее допросили в ГБР по поводу их совместной скандальной фейсбук-трансляции с эмоциональными словами в сторону Владимира Зеленского.
Подробнее: Зверобой вышла с допроса в ГБР: о чем спрашивали
Угрозы Зеленскому от Федыны и Зверобой: суть истории
- 26 октября Владимир Зеленский приехал в Золотое-4, где очень эмоционально общался с добровольцами, которые выступали против разведения войск.
- Депутат София Федина и волонтер Маруся Зверобой в фейсбуке прокомментировали слова Зеленского также очень эмоционально, причем звучали слова: "Там случайно может взорваться граната... Когда кое-кто в белой или голубой рубашке припрется на передовую".
- Депутат "Слуги народа" Александр Качура написал жалобу в ГПУ и ГБР на Софию Федину, ГПУ начала уголовное производство.
- 26 ноября ГБР направила в деле проект подозрения в Генпрокуратуру.