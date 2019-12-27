Проект подозрения Федине и Зверобой прокуроры вернули в ГБР еще в ноябре: известна причина

В проект сообщение о подозрении депутату Софии Федине и волонтерке Маруси Зверобой "выявлен ряд противоречий и нарушений". Поэтому – для устранения недостатков – Генпрокуратура вернула документ в Государственное бюро расследований. Однако по состоянию на 26 декабря ГПУ исправленного проекта подозрения так и не получила.

Проект сообщение о подозрении Федине и Зверобой ГПУ вернула в ГБР "для устранения недостатков и проведения необходимых следственных и процессуальных действий". Об этом говорится на сайте ГПУ .

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Пресс-служба ГПУ сообщает, что в тексте подозрения Софии Федине и Маруси Зверобой обнаружили ряд противоречий и нарушений требований Конституции, Уголовного процессуального кодекса, законов "О статусе народного депутата Украины" и "О регламенте Верховной Рады Украины".

Причем с 29 ноября 2019 в ГБР так и не устранили недостатки и повторно подозрение в ГПУ не посылали.

О каком подозрении Федине и Зверобой речь

Государственное бюро расследований направило в ГПУ проект сообщение о подозрении и проект представление на снятие депутатской неприкосновенности с депутата от "Европейской Солидарности" Софии Федины 26 ноября.

Слова Софии Федины на видео квалифицировали как "угрозу убийством в отношении президента Украины". Маруся Зверобой (Елена Самбул) пока по делу выступает свидетелем. 26 декабря ее допросили в ГБР по поводу их совместной скандальной фейсбук-трансляции с эмоциональными словами в сторону Владимира Зеленского.

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