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Проект "W": ветераны и волонтеры сыграют в пьесе Шекспира

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Ветераны и волонтеры сыграют в пьесе Шекспира
Ветераны и волонтеры сыграют в пьесе Шекспира / te.20minut.ua

В Киеве презентовали волонтерский проект "W (Veterans, Volunteers and William)", или "Ветеранский театр", в рамках которого ветераны боевых действий на востоке Украины и волонтеры смогут изучить английский язык и освоить актерское мастерство.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

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Участники проекта планируют поставить пьесу Уильяма Шекспира "12 ночь" на английском языке. Инициаторы проекта – общественная благотворительная организация ELEOS-Ukraine и Игорь Касьян, участник боевых действий и основатель школы изучения английского языка.

Проект продлится около года, его задача – показать обществу ветеранов нынешней войны с другой стороны, как творческих людей. Мы хотим, чтобы талант и вдохновение наших ветеранов увидели в мире. А выучить английский язык, сыграть в пьесе Шекспира – это трудности, которые они преодолеют своим трудом и настойчивостью,
– отметил Игорь Касьян.

Режиссер постановки – заслуженный артист Украины Алексей Гнатковский, художественный руководитель – народный артист Украины, директор Ивано-Франковского драматического театра Ростислав Держипильский. Оба присоединились к проекту на волонтерских началах.

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Как отметил представитель ELEOS-Ukraine отец Сергий (Дмитриев), участие в подобных проектах участников боевых действий является своеобразной художественной реабилитацией, терапией для них, а также возможностью использовать собственный творческий ресурс. По данным Минобороны, статус участника боевых действий в антитеррористической операции получили свыше 216 тысяч человек.

Напомним, в феврале 2018 года Верховная Рада приняла обращение к Кабмину относительно создания Министерства по делам ветеранов. В документе отмечается, что целью этого является создание эффективной системы социальной защиты ветеранов войны.

Теги: Новости Украины Верховная Рада Новости Киева АТО Новости культуры
Источник: 24 Канал
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