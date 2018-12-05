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      Проект застройки Южных Осокорков будет представлен на Градостроительном совете

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      Проект застройки Южных Осокорков представят на Градостроительном совете
      Проект застройки Южных Осокорков представят на Градостроительном совете

      4 декабря в столице состоялось совместное совещание с участием мэра Киева Виталия Кличко, представителей застройщика, общественных активистов и руководителей профильных департаментов КГГА. В ходе совещания обсудили конфликтный вопрос вокруг строительства жилого комплекса "Патриотика на озерах".

      Компания-застройщик предоставила всю разрешительную документацию, подтверждающую законность строительства. Как уже неоднократно сообщалось, в проекте кроме жилья предусмотрены объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, благоустроенные места для отдыха и рекреационные зоны.

      "Главный вопрос – если начинается строительство жилья, должно быть учтено наличие всех инфраструктурных объектов рядом. Парки отдыха, сады, школы – все это должно быть предусмотрено и построено в первую очередь. Каждый житель должен знать, как будет выглядеть район после застройки. И главное – мы должны прежде всего учитывать интересы общества", – подчеркнул мэр Киева Виталий Кличко.

      Столичный глава обратился к представителям компании-застройщика с просьбой сделать детальный макет застройки территории и представить его на Градостроительном совете.

      "Макет должен быть представлен именно на Градостроительном совете – специалистам, общественности, активистам. Я неоднократно встречался как с представителями общественности, так и с представителями застройщика. И всегда говорил, что компромисс в этой ситуации мы можем найти только во время дискуссии, – отметил Кличко . – Есть люди, которые уже вложились в это строительство, и хотят получить свои квартиры. Но без согласия общины мы не можем продолжать строительство", – отметил мэр столицы.

      Он также призвал все стороны действовать исключительно в правовом поле, а также не использовать эту ситуацию для получения сомнительных политических дивидендов.

      Теги: Новости Украины Новости недвижимости Новости политики Новости Киева Виталий Кличко
      Источник: 24 Канал
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