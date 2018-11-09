Проект журналистских расследований остановил распил 2 миллионов гривен на тендере в Чернигове

Об этом в ответ на обращение юристов "Жми" сообщили из Управления ЖКХ Черниговского городского совета, пишет Bihus.Info.

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Решение Черниговского горсовета

Решение Черниговского горсовета

Напомним, ранее журналисты сайта "Наши деньги" выяснили, что ФЛП и депутат, которая жила в его квартире, разыграли 2 миллиона тендера на ремонт здания Управления ЖКХ.

На торгах единственным конкурентом ФЛП Светланы Живенко был другой предприниматель – Сергей Ющенко. Его предложение было выше на 10 тысяч гривен – 1,77 миллиона гривен. Фопы не торговались во время аукциона.

Однако, согласно предоставленным документам, предприниматели проживали по одному адресу – на ул. Курсанта Еськова 14-А. Кроме того, у них похожие предложения, в частности, справки об отсутствии задолженности. Это заметил и опубликовал на своей странице на Facebook черниговский активист Александр Гашпар.

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С этой информацией юристы "Тисни" (Bihus.Info) обратились в местный горсовет и совместно с журналистами и активистами дожали отклонения предложения ФЛП Светланы Живенко.

Живенко Светлана Витальевна – депутат Черниговского горсовета от Оппоблоку. Она также является владелицей и директором ООО "СВ Надежный партнер". По данным системы "Прозорро", в 2017-2018 годах ФЛП Светлана Живенко получила заказов на общую сумму 766 тысяч гривен, а ФОТ Сергей Ющенко – на 6,31 миллиона гривен. Причем Ющенко все свои 5 заказов получил без конкуренции от исполнительного комитета Черниговского горсовета, которые касались ремонтов в здании, где расположена горсовет (вул. Магистратская, 7).