18:08
9 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский отряд наказал Трампа. Черный день календаря
      Вєсті Кремля
      21:57, 8 ноября
      Вести.UA. Эволюция Савченко. Письмо Путину
      Вєсті.UA
      19:54, 8 ноября
      Прибыльное дело: как псевдоактивисты нещадно зарабатывают на украинцах
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США

      Проект журналистских расследований остановил распил 2 миллионов гривен на тендере в Чернигове

      29 Читати новину українською
      Махинации на тендерах
      Махинации на тендерах / bihus.info

      Черниговский горсовет отклонил тендерное предложение фирмы депутатки, которая разыграла 1,7 мл с ФОПом, в квартире которого проживала.

      Об этом в ответ на обращение юристов "Жми" сообщили из Управления ЖКХ Черниговского городского совета, пишет Bihus.Info.

      Читайте также: "Я у мамы таможенник": работник Киевской таможни причудливо прокомментировал наличие у него Lexus

      Решение Черниговского горсовета

      Решение Черниговского горсовета

      Напомним, ранее журналисты сайта "Наши деньги" выяснили, что ФЛП и депутат, которая жила в его квартире, разыграли 2 миллиона тендера на ремонт здания Управления ЖКХ.
      На торгах единственным конкурентом ФЛП Светланы Живенко был другой предприниматель – Сергей Ющенко. Его предложение было выше на 10 тысяч гривен – 1,77 миллиона гривен. Фопы не торговались во время аукциона.

      Однако, согласно предоставленным документам, предприниматели проживали по одному адресу – на ул. Курсанта Еськова 14-А. Кроме того, у них похожие предложения, в частности, справки об отсутствии задолженности. Это заметил и опубликовал на своей странице на Facebook черниговский активист Александр Гашпар.

      Читайте также: Декларация Порошенко: на сколько выросли доходы Президента

      С этой информацией юристы "Тисни" (Bihus.Info) обратились в местный горсовет и совместно с журналистами и активистами дожали отклонения предложения ФЛП Светланы Живенко.

      Живенко Светлана Витальевна – депутат Черниговского горсовета от Оппоблоку. Она также является владелицей и директором ООО "СВ Надежный партнер". По данным системы "Прозорро", в 2017-2018 годах ФЛП Светлана Живенко получила заказов на общую сумму 766 тысяч гривен, а ФОТ Сергей Ющенко – на 6,31 миллиона гривен. Причем Ющенко все свои 5 заказов получил без конкуренции от исполнительного комитета Черниговского горсовета, которые касались ремонтов в здании, где расположена горсовет (вул. Магистратская, 7).

      Теги: Новости Украины Новости Чернигова Расследования
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      сегодня , 18:05 В Украине начали ограничивать использование одноразовых пакетов: чем заменить
      Євгенія Мазур
      Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      сегодня , 08:15 Растаможка евроблях: что меняет новый закон
      Яніна Ткачук
      Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      7 ноября , 10:00 Новая Mazda6: больше цвета, больше комфорта
      Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      сегодня , 18:00 Луценко йде, але зовсім трішки: на яку політичну практику розраховує генпрокурор
      Крістіна Бердинських
      Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      сегодня , 17:00 Турецкие безпилотники на самом деле Украине не нужны
      Юрий Касьянов
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       12 октября , 13:25
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       7 ноября , 15:10
      Богатырева: Юлию Тимошенко вылечили
       27 июля 2012 , 17:06 8
      Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает
       23 июля 2017 , 06:30
      Сколько стоит переобуть автомобиль в зимние шины
       25 октября , 09:25
      Можно ли за 8 500 гривен легализовать "евробляху": мнение эксперта
       25 октября , 13:11
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук