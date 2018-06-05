Проектировщик рассказал, что мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент

В Киеве мосту Метро грозит обрушение, ведь из-за плохой изоляции арматуры при строительстве, теперь некоторые ее части покрылись ржавчиной.

Об этом в интервью "Громадскому Радио" рассказал соавтор проекта моста Метро Георгий Росновский.

Читайте также: В Киеве возле Верховной Рады мужчина совершил самоубийство

Не были как следует изолированными именно пучки арматуры. По словам проектировщика, простой ремонт не поможет. Нужно разбирать дорогу автодвижения и реконструировать мост, и вместо двух полос – делать три.

Так, уже лет десять как запретили движение по мосту тяжелого транспорта, но все равно мост под угрозой. У меня есть другие материалы обследования, где четко написано, что мост Метро может рухнуть в любой момент совершенно неожиданно,

– отметил Росновский.

Также он добавил, что если мост начнет рушиться, то может и упасть полностью.