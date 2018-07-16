Проезд в Киеве – один из самых дорогих в Европе: инфографика

Проезд в Киеве 14 июля подорожал. Теперь за разовую поездку в любом виде транспорта придется заплатить 8 гривен. 24 канал проанализировал, насколько справедлива эта сумма по сравнению с другими европейскими городами.

Для сравнения мы взяли цены на разовую поездку в общественном транспорте в столицах Европы, на месячный проездной билет, а также среднюю зарплату в этих городах. Сразу заметим, что ключевой цифрой здесь является не цена билета, а процент от месячной зарплаты, который человек тратит на проезд в течение месяца. Но об этом позже. Все суммы для удобства подсчетов мы перевели в евро. Данные взяты из Евростата, Госстата, а также базы данных Numbeo.

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Если бездумно сравнивать просто цены, Киев окажется в списке городов с самым дешевым общественным транспортом. Разовая поездка здесь стоит 0,26 евро, абонемент на месяц – 22 евро. В первом случае столица Украины входит в ТОП-5, во втором – в ТОП-10 самых дешевых городов.

Наряду с Киевом по "дешевизне" проезда оказались Кишинев (Молдова), Баку (Азербайджан), Тбилиси (Грузия), Минск (Беларусь), Бухарест (Румыния), Тирана (Албания), Москва (Россия), Анкара (Турция), Загреб (Хорватия).

В Киеве по сравнению с другими столицами проезд дешевый, но для местных жителей – совсем не доступен

Средние цены на разовую поездку (1-2 евро) – в таких столицах, как Вильнюс (Литва), Варшава (Польша), Будапешт (Венгрия), Рига (Латвия), Мадрид (Испания), Париж (Франция) и др.

В популярных туристических столицах Европы проезд стоит 1-2 евро

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И в конце концов самые высокие цены на проезд – от 2 до 3,70 евро – в Таллине (Эстония), Брюсселе (Бельгия), Стокгольме (Швеция), Осло (Норвегия) и еще в десятке европейских столиц.

Самый дорогой проезд – в северных странах

Но если взять размер средней зарплаты, которую получают жители каждого из этих городов, ситуация становится прямо противоположной. Так, столицы с самыми низкими ценами на проезд оказались еще и столицами с еще меньшими зарплатами. Поэтому те же Киев, Анкара, Белград, София, Москва оказались в ТОПе городов, где жители тратят на дорогу больше – от 4 до 6% от зарплаты. Исключением является только Лондон и Рига – цены высокие, и процент немалый.

Несмотря на "дешевизну" билета жители Киева тратят на проезд больше всего в Европе

А вот меньше всего на дорогу тратят жители Люксембурга, Копенгагена, Вены и Берна – не более чем 1,3% от месячных доходов. Хотя цены на проезд там одни из самых высоких в Европе, но и зарплаты достойные.

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