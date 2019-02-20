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      Профессор Гарвардского университета обучал украинцев лидерству

      Новая тема 15 Читати новину українською

      Как стать лидером и агентом изменений в бизнесе, политике или в неприбыльном секторе обучал в Киевском центре Украинского католического университета профессор Гарвардского университета Дин Уильямс.

      В Украину ученого пригласила Львовская бизнес-школа, Центр Лидерства, Аналитический центр и Школа управления, что является частью Украинского католического университета. Долгое время Дин Уильямс профессионально исследовал тему лидерства и консультировал бизнесменов и чиновников США, Индии, Австралии, Японии и других стран мира. 5 лет профессор был главным советником президента Мадагаскара и внедрял одну из крупнейших инновационных реформ в Африке.

      Лидер – это не обязательно чиновник или руководитель организации, им может стать любой. Нужно научиться отделять это понятие от понятия "власти". Для того чтобы стать хорошим лидером, нужно мыслить шире и стремиться изменить что-то к лучшему,
      – отметил профессор Гарвардского университета Дин Уильямс

      По словам организаторов, программа заинтересовала чиновников, аналитиков, руководителей и владельцев компаний. Ведь смогла дать ответ на то, как оставаться настоящими лидерами в условиях трансформации, в которых находится сегодня Украина.

      Нам нужна сеть из лидеров. Из людей, которые готовы делать изменения в этой стране и делать эти реформы. Поэтому одно из ожиданий – они получат определенную философию и базу знаний, которая поможет им поменять свой стиль лидерства,
      – сказал директор Центра Лидерства УКУ, Львовской бизнес-школы Андрей Рождественский.

      "Идея безусловно полезна для всех, кто интересуется вопросами управления, в любом контексте. Очень интересные кейсы, очень интересный спикер сегодня", – поделился участник, юрист Сергей Ткаченко.

      Лекции проходили два дня. По словам организаторов, кроме полученных знаний, участники учебной программы смогли пообщаться и объединились ради общей цели – изменить страну к лучшему.

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      Теги: Новости Украины Новости Львова Бизнес
      Источник: 24 Канал
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