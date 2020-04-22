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      Профессор химии организовал нарколабораторию на Киевщине

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      СБУ ликвидировала масштабное производство наркотиков / ssu.gov.ua

      СБУ в Киевской области ликвидировала наркогруппировку, что специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропов.

      Бывший преподаватель химии одного из высших учебных заведений Киева организовал производство амфетамина и катинона, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Две подпольные лаборатории изготавливали наркотики в гараже арендованного частного дома. Химические вещества для изготовления товара подозреваемые получали из некоторых стран Азии и Западной Европы через международные почтовые связи.

      Продукцию злоумышленники продавали на собственном сайте. Они также искали клиентов через специализированные интернет-платформы.

      По данным СБУ, полученные знания и опыт по производству наркотиков организатор за деньги передавал другим подпольным "специалистам".

      Во время обысков правоохранители изъяли:

      • больше килограмма амфетамина;
      • более 5 килограммов катинона;
      • больше 9 килограммов фенилнитропропена (основной компонент для изготовления психотропного вещества амфетамина)
      • более 80 литров других прекурсоров;
      • почти 2 килограмма каннабиса;
      • 2 литра ртути;
      • более тонны химических веществ;
      • оборудование для производства психотропов.

      По предварительным выводам, злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропов общей стоимостью около 7,5 миллиона гривен.

      На Киевщине ликвидировали масштабное производство наркотиков / Фото: СБУ

      Правоохранители сейчас решают вопрос относительно сообщения участникам наркогруппировки о подозрении по статьям "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт наркотических средств", "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт прекурсоров" и "похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических веществ". 

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Киева Криминальные новости Криминал Наркотики
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