Профессор химии организовал нарколабораторию на Киевщине

СБУ в Киевской области ликвидировала наркогруппировку, что специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропов.

Бывший преподаватель химии одного из высших учебных заведений Киева организовал производство амфетамина и катинона, сообщает пресс-служба СБУ.

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Две подпольные лаборатории изготавливали наркотики в гараже арендованного частного дома. Химические вещества для изготовления товара подозреваемые получали из некоторых стран Азии и Западной Европы через международные почтовые связи.

Продукцию злоумышленники продавали на собственном сайте. Они также искали клиентов через специализированные интернет-платформы.

По данным СБУ, полученные знания и опыт по производству наркотиков организатор за деньги передавал другим подпольным "специалистам".

Во время обысков правоохранители изъяли:

больше килограмма амфетамина;

более 5 килограммов катинона;

больше 9 килограммов фенилнитропропена (основной компонент для изготовления психотропного вещества амфетамина)

более 80 литров других прекурсоров;

почти 2 килограмма каннабиса;

2 литра ртути;

более тонны химических веществ;

оборудование для производства психотропов.

По предварительным выводам, злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропов общей стоимостью около 7,5 миллиона гривен.

На Киевщине ликвидировали масштабное производство наркотиков / Фото: СБУ

Правоохранители сейчас решают вопрос относительно сообщения участникам наркогруппировки о подозрении по статьям "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт наркотических средств", "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт прекурсоров" и "похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических веществ".