Профессор химии организовал нарколабораторию на Киевщине
СБУ в Киевской области ликвидировала наркогруппировку, что специализировалась на изготовлении и сбыте оптовых партий психотропов.
Бывший преподаватель химии одного из высших учебных заведений Киева организовал производство амфетамина и катинона, сообщает пресс-служба СБУ.
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Две подпольные лаборатории изготавливали наркотики в гараже арендованного частного дома. Химические вещества для изготовления товара подозреваемые получали из некоторых стран Азии и Западной Европы через международные почтовые связи.
Продукцию злоумышленники продавали на собственном сайте. Они также искали клиентов через специализированные интернет-платформы.
По данным СБУ, полученные знания и опыт по производству наркотиков организатор за деньги передавал другим подпольным "специалистам".
Во время обысков правоохранители изъяли:
- больше килограмма амфетамина;
- более 5 килограммов катинона;
- больше 9 килограммов фенилнитропропена (основной компонент для изготовления психотропного вещества амфетамина)
- более 80 литров других прекурсоров;
- почти 2 килограмма каннабиса;
- 2 литра ртути;
- более тонны химических веществ;
- оборудование для производства психотропов.
По предварительным выводам, злоумышленники планировали изготовить почти 30 килограммов психотропов общей стоимостью около 7,5 миллиона гривен.
На Киевщине ликвидировали масштабное производство наркотиков / Фото: СБУ
Правоохранители сейчас решают вопрос относительно сообщения участникам наркогруппировки о подозрении по статьям "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт наркотических средств", "незаконное производство, изготовление, пересылка или сбыт прекурсоров" и "похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических веществ".
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