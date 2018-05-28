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Профессор, который пробыл премьер-министром Италии 5 дней, ушел в отставку

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Джузеппе Конте
Джузеппе Конте / Getty Images

В Италии продолжается политический кризис. Новоизбранный премьер-министр Джузеппе Конте отказался возглавлять правительство.

Он сделал это после того, как подал президенту Серджио Матарелле список нового правительства. Гарант утвердил всех, кроме министра экономики, отметив, что не может назначить на эту должность евроскептика, пишет The Guardian.

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"Лидеры политсил должны выбрать хорошего кандидата на должность премьера, который мог бы поддерживать и развивать Италию. Я ценю и уважаю Джузеппе Конте. Однако своим решением об отказе формирования нового правительства я четко дал понять, что мы не принимаем поспешных решений. Это уже за рамками ЕС. Именно поэтому новоизбранный премьер и ушел в отставку", – прокомментировал Матарелла.

Видео: президент Италии Серджио Матарелла прокомментировал отставку премьера Джузеппе Конте

Таким образом, Италия снова остается без правительства. Стране грозят досрочные выборы.

Решение главы государства раскритиковали итальянские политсилы. В частности, лидер партии "Движение пяти звезд" Луиджи ди Майо призвал к импичменту президента.

Стоит отметить, что политический кризис начался в Италии еще в начале марта. После выборов в стране не было главы правительства.

Теги: Новости политики
Источник: 24 Канал
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