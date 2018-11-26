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      Профилактика аллергии у новорожденного малыша: 7 советов

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      Профилактика аллергии у новорожденного малыша
      Профилактика аллергии у новорожденного малыша / obozrevatel.com

      Аллергия считается самым распространенным заболеванием среди новорожденных и детей. Но несмотря на это развитие аллергической реакции у ребенка можно предупредить.

      1. Одной из распространенных причин аллергии у ребенка считается его окружение, передает "Наша мама".

      В частности, это касается комнаты, где ребенок спит и проводит большую часть дня. Поэтому здесь важно делать влажную уборку и проветривать помещение.

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      Также следует убрать из комнаты все возможные пылесборники – мягкая мебель, тяжелые шторы, ковры и тому подобное.

      2. Специалисты рекомендуют не заводить домашних животных, пока ребенку не исполнится 1-2 года. Если любимец был до появления малыша – максимально уменьшите его пребывание возле ребенка.

      via GIPHY

      3. Старайтесь не использовать средства по уходу за малышом с резкими запахами с содержанием молочного белка.

      4. Всегда одевайте на ребенка свежую, выстиранную одежду.

      5. Ограничивайте всякий контакт ребенка с инфекционными больными, ведь некоторые инфекции могут развить у ребенка аллергию.

      6. Лучшей защитой ребенка от аллергии является материнское молоко. Оно не вызывает аллергию, так как содержит иммунные факторы, которые способствуют формированию иммунной системы у малыша.

      7. Из рациона кормящей мамы следует исключить те продукты, которые имеют высокую аллергенность: мед, орехи, цитрусовые и сою. Если мама склонна к аллергии, то должна с осторожностью употреблять молочные продукты, рыбу и яйца.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Советы Аллергия Лечение Здоровье Дети
      Источник: 24 Канал
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