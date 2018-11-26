Профилактика аллергии у новорожденного малыша: 7 советов

Аллергия считается самым распространенным заболеванием среди новорожденных и детей. Но несмотря на это развитие аллергической реакции у ребенка можно предупредить.

1. Одной из распространенных причин аллергии у ребенка считается его окружение, передает "Наша мама".

В частности, это касается комнаты, где ребенок спит и проводит большую часть дня. Поэтому здесь важно делать влажную уборку и проветривать помещение.

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Также следует убрать из комнаты все возможные пылесборники – мягкая мебель, тяжелые шторы, ковры и тому подобное.

2. Специалисты рекомендуют не заводить домашних животных, пока ребенку не исполнится 1-2 года. Если любимец был до появления малыша – максимально уменьшите его пребывание возле ребенка.

3. Старайтесь не использовать средства по уходу за малышом с резкими запахами с содержанием молочного белка.

4. Всегда одевайте на ребенка свежую, выстиранную одежду.

5. Ограничивайте всякий контакт ребенка с инфекционными больными, ведь некоторые инфекции могут развить у ребенка аллергию.

6. Лучшей защитой ребенка от аллергии является материнское молоко. Оно не вызывает аллергию, так как содержит иммунные факторы, которые способствуют формированию иммунной системы у малыша.

7. Из рациона кормящей мамы следует исключить те продукты, которые имеют высокую аллергенность: мед, орехи, цитрусовые и сою. Если мама склонна к аллергии, то должна с осторожностью употреблять молочные продукты, рыбу и яйца.

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