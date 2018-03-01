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Профилактика переохлаждения: как сохранить здоровье в холод

133 Читати новину українською
Переохлаждение
Переохлаждение

В Министерстве здравоохранения решили напомнить о простых правилах профилактики переохлаждения, которые помогут сохранить здоровье.

Избегайте дальних путешествий

В непогоду избегайте путешествий на дальние расстояния. Если отложить поездку невозможно, позаботьтесь о теплых вещах и термос с теплым напитком (но ни в коем случае не алкогольным!). Позаботьтесь, чтобы ваш телефон был заряжен. Это поможет в случае необходимости связаться со службами спасения.

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Не вызывайте "скорую" без надобности

Ситуация на дорогах ухудшается, поэтому врачи экстренной помощи не всегда могут добраться до пациентов за короткий промежуток времени. Особенно остро в сложных погодных условиях ощущается проблема непрофильных вызовов: температура до 38, высокое давление и тому подобное. Поэтому призываем ответственно относиться к вызову экстренной помощи. В центрах экстренной помощи работают консультанты, которые посоветуют телефоном, как действовать в ситуации, которую считают экстренной.

Опасность переохлаждения: когда обращаться к врачу

Причина переохлаждения – это не только низкая температура воздуха. К слову, переохлаждение возможно даже при температуре +7. Ключевыми являются срок пребывания на улице, ветер, высокая влажность и общее состояние человека. В группе риска беременные женщины, дети, люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями.

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Если температура тела снизилась до 34 градусов, то достаточно согреть человека в теплом помещении, дать теплое питье. Когда температура тела опускается ниже 34 градусов, то человека необходимо госпитализировать в отделение интенсивной терапии для восстановления системы кровообращения, дыхания, пищеварения и других. Жизнь человека под угрозой, когда температура тела ниже 28 градусов.

Что нельзя делать при обморожении

Сильный ветер, высокая влажность, тесная и влажная обувь, металлические украшения, тяжелая ноша, что пережимает сосуды, могут стать причиной обморожения. Ни в коем случае не растирайте кожу снегом, не опускайте пораженные конечности в горячую воду или к батарее. Наложите термоизолированную повязку из ткани, можете согреть, и сразу обратитесь к врачу.

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Теги: Здоровая жизнь Здоровье Советы Министерство здравоохранения Украины Непогода в Украине
Источник: МОЗ
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