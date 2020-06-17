Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики со второй попытки поддержал обновленную программу действий правительства.

Об этом на своей странице в фейсбук написала нардеп Евгения Кравчук. Кроме этого, поддержали предложения профильного министра Александра Ткаченко по плану спасения креативных индустрий.

К слову Правительство Шмыгаля одобрило новую программу собственных действий: что она предусматривает

Что предусматривает обновленная программа правительства

Обновленная программа Кабмина стала более основательной, рассказал Василий Мокан в комментарии 24 каналу. Ключевые направления – это экономика:

перезапуск промышленного сектора;

реформирование транспорта и инфраструктуры;

развитие международной торговли;

упрощение получения помощи по безработице.

Также в программе делают акцент на диджитализации. Ставят амбициозную цель – все услуги, а это две сотни, перевести в онлайн. Половина уже должна появиться в интернет-формате в течение года. Также и все лицензии бизнес сможет получить в несколько нажатий. А отрасль IT должна формировать 10% ВВП.

"Приоритет, чтобы стали доступными электронные услуги, чтобы появилась инфраструктура, чтобы гражданам эти услуги стали доступны через покрытие интернетом. И еще один приоритет – это то, чтобы граждане имели соответствующие навыки и знания, как этими услугами пользоваться", – отметил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Вискуб.

Реакция депутатов

Хотя документ стал существенно больше, на качество это не повлияло, отметил нардеп "Голоса" Ярослав Железняк. Мол, указатель больше напоминает сочинение на свободную тему. По основным же направлениям, например, коррупции, не прописывают способ реализации амбициозных задач.

Это уже курсовая работа студента, где общие фразы, улучшить, ввести, инициировать, но без всякой сути,

– объяснил Железняк.

В монобольшинстве еще тоже не решили, поддерживать ли программу действий правительства. Ведь документ противоречит требованиям МВФ, которые прописаны в меморандуме. Так правительство хочет поддерживать украинскую промышленность. Но в то же время, по обязательствам перед кредиторами, мы не можем предоставлять льготы отрасли.

"В программе правительство берет на себя обязательство создавать свободные экономические зоны, в меморандуме от свободных экономических зон мы отказываемся. В программе говорится о поддержке отечественных потребителей энергоносителей, в меморандуме мы говорим о свободном ценообразовании", – сказал председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев.

Больше об обновленной программе действий правительства смотрите в сюжете 24 канала: