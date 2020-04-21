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      Профильный комитет Рады рассматривает правки к "антиколомойскому" закону: что известно

      - Читати новину українською
      Комітет продовжує розглядати правки / Пресслужба Кабміну

      Профильный комитет Совета 21 апреля начал рассматривать поправки к "антиколомойскому" законопроекту №2571-д, который является одним из главных требований МВФ для следующего кредита Украине. По состоянию на 14:00 комитет рассмотрел уже около 1000 поправок.

      Заступник голови комітету з питань фінансів Ярослава Железняка розповів, що комітет врахував 235 поправок, зокрема всі поправки від "Голосу", а також від "Європейської солідарності" і "Батьківщини", пише Інтерфакс-Україна.

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      Як комітет розглядає велику кількість правок

      Розгляд відбувається за абзацами, яких трохи більше ніж 70. Наразі розглянули чотири абзаци – це орієнтовно 1000 правок. Засідання комітету відбувається в режимі відеоконференції.

      Минулого тижня підкомітет з питань банківської діяльності фінансового комітету Ради ухвалив рішення розглядати законопроєкт за розділами.

      Всього до другого читання законопроєкту "Про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" подали понад 16 тисяч поправок, але раніше комітет відхилив 4 тисячі 770 поправок.

      Железняк розповів, що таких розділів 63 і голосуватимуть кожен абзац окремо. Якщо поправки до абзацу не увійшли, товони будуть вважатися відхиленими. 

      За його словами, за такого механізму на розгляд поправок до другого читання банківського законопроєкту піде менше доби.

      До речі Зеленський піде, а Коломойський буде завжди: депутатам погрожували через закон про банки

      Що відомо про "антиколомойський" законопроєкт? Він є однією з головних вимог МВФ для наступного кредиту Україні. Законопроєкт називають "антиколомойським", оскільки наразі найбільше значення він має для державного Приватбанку в протистоянні з колишнім власником – Ігорем Коломойським. Сам олігарх проєкт закону називає не "антиколомойським", а антиукраїнським.

      Закон передбачає, що власники і ексвласники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

      Детальніше – читайте за посиланням.

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада МВФ Банки Законодательство Игорь Коломойский
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