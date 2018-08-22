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Прогестерон во время беременности: норма и отклонения

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Прогестерон во время беременности
Прогестерон во время беременности / birthplacee.ga

Прогестерон является основным гормоном, обеспечивающим благоприятное течение вынашивания плода, именно поэтому он очень важен во время беременности.

По окончанию менструального цикла уровень прогестерона увеличивается, пишет "Мамоведия".

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В то время созревает яйцеклетка в фолликуле. При достижении определенного размера яйцеклетки фолликула лопается, яйцеклетка продвигается в маточные трубы. На ее месте формируется желтое тело, которое вырабатывает прогестерон до 3,5 месяцев во время беременности. После этого за выработку прогестерона отвечает плацента.

Если женщина уже беременна, то прогестерон стимулирует рост матки, а также расслабляет мышцы матки, что приводит к предотвращению угрозы выкидыша. Этот гормон подавляет работу иммунной системы, что позволяет женскому организму отторгнуть белок с генетической структурой отца малыша.

Прогестерон під час вагітності
Прогестерон во время беременности

Чтобы проверить уровень прогестерона, необходимо сдать кровь. За 6-12 часов до сдачи крови ничего не есть, исключить алкогольные напитки, курение, уменьшить физические нагрузки и прием лекарств.

Прогестерон необходимо контролировать каждую неделю во время беременности и если он отличается от нормы, то обязательно сообщить врачу.

Норма прогестерона во время беременности по неделям
5 – 6 18.57+/-2.00
7 –8  32.98+/-3.56
9 – 10 37.91+/-4.10
11 – 12 42.80+/-4.61
13 – 14 44.77+/-5.15
15 – 16 46.75+/-5.06
17 – 18 59.28+/-6.42
19 – 20 71.80+/-7.76
21 –22 75.35+/-8.36
23 –24 79.15+/-8.55
25 – 26 83.89+/-9.63
27 – 28 91.52+/-9.89
29 –30 101.38+/-10.97
31 –32 127.10+/-7.82
33 –34 112.45+/-6.68
35 –36 112.48+/-12.27
37 –38 219.58+/-23.75
39 –40 273.32+/-27.77

Если показатель прогестерона выше нормы, то возможна почечная недостаточность, нарушение развития плаценты, нарушение работы надпочечников и многоплодная беременность.Норма прогестерону під час вагітності
Норма прогестерона во время беременности

Низкий уровень прогестерона свидетельствует об угрозе выкидыша, задержке внутриутробного развития плода, внематочной беременности, гестозе (поздний токсикоз у беременных), переношенной беременности.

Врачи при низком уровне прогестерона назначают медикаментозное лечение и гормональные препараты.

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Теги: Дети Здоровье Беременность и роды
Источник: 24 Канал
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