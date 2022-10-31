Погода у містах України

Ужгород – +10...+14

Львів – +9...+16

Івано-Франківськ – +9...+18

Тернопіль – +8...+15

Чернівці – +10...+18

Хмельницький – +6...+13

Луцьк – +6...+12

Рівне – +7...+12

Житомир – +5...+12

Вінниця – +6...+12

Одеса – +8...+16

Миколаїв – +3...+15

Херсон – +3...+15

Сімферополь – +8...+13

Кропивницький – +3...+11

Черкаси – +5...+10

Чернігів – +3...+9

Суми – +2...+7

Полтава – +2...+10

Дніпро – +3...+10

Запоріжжя – +3...+11

Донецьк – +1...+9

Луганськ – +2...+10

Харків – +2...+9

Київ – +4...+11