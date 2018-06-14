Результаты Чемпионата мира по футболу 2018 предсказал искусственный интеллект

Уже сегодня, 14 июня, в России начнется Чемпионат мира по футболу. Букмекеры уже сделали свой прогноз относительно того, какая из команд добудет первенство на мундиале. Однако прогнозы не ограничились мнением экспертов, ученые также попытались предсказать исход матчей.

Об этом сообщает hi-news.

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Ученые из Университета Дортмунда, Гента и Мюнхенского технического университета проанализировали подходы, которые используют букмекеры для определения коэффициентов команд. Стоит отметить, что чтобы сделать свой прогноз одни букмекеры моделируют матчи всех команд. На основе этих данных можно сказать, что Бразилия победит в финале Чемпионата мира по футболу 2018 года с вероятностью 16,6%, Германия – 15,8%, а Испания – 12,5%.

Другие букмекеры используют статистическую модель, основанную на четырех факторах: рейтинг Elo, результаты квалификационных матчей, успехи в предыдущих чемпионатах мира и домашнее преимущество. На основе этих данных букмекеры прогнозируют победу Германии с вероятностью 24%, Бразилии – 19,8% и Испании – 16,1%

В целом ученые проанализировали 16 переменных, а затем использовали различные методы для прогнозирования. Ученые использовали алгоритм машинного обучения, метод регрессии и ранжирование с помощью модели Пуассона.

В формировании этого прогноза учитывались данные из 7 тысяч матчей 228 сборных команд. Комбинирование методов прогнозирования позволило предсказать результат каждого матча чемпионата и получить возможность победы для каждой команды.



Вероятность победы на Чемпионате мира по футболу 2018 для каждой из команд

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Стоит отметить, что сборная России станет чемпионом мира по футболу в этом году с вероятностью 0,1%. Шансы Испании и Германии на победу в турнире практически равны, но у Испании больше шансов дойти до финала.

Согласно прогнозу, Испания выйдет из группы на матч с Уругваем, Россией, Саудовской Аравией или Египтом, в то время как Германии встретится более сильный соперник (Бразилия, Швейцария, Сербия или Коста-Рика).



Вероятность выхода команд из группы на Чемпионате мира по футболу 2018

А вот и самый вероятный сценарий развития событий на чемпионате мира по футболу 2018 года.



Прогноз искусственного интеллекта на Чемпионат мира по футболу 2018

Для получения этих данных использовались все преимущества различных подходов к прогнозированию и было проведено 100 тысяч симуляций турнира.

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