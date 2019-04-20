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      Прогноз погоды на 21 апреля: на Западе Украины дожди, на юге и востоке – холодно

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      Прогноз погоды на 21 апреля
      Прогноз погоды на 21 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине 21 апреля будет в основном сухой и солнечной, однако на западе пройдут дожди. Температура воздуха почти на всей территории составит 13 – 15 градусов тепла. Ветер в основном будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 метров за секунду.

      По информации Укргидрометцентра, дожди будут лить в воскресенье во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницькой, Тернопольской, Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Здесь только на Тернопольщине и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +12 – +14 градусов, а на Закарпатье – до +16 – +18 градусов. В остальных регионах запада, температура составит +13 – +15 градусов.

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      Относительно других украинских областей, то здесь синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Правда, немного прохладно на востоке и юге – на Харьковщине, Николаевщине, Одесщине, Херсонщине термометры будут показывать +12 – +14 градусов, а на Донбассе и в Крыму будет и того холоднее – 11 – 13 градусов тепла. В той же части Украини, что осталась, ожидается несколько теплее температура – +13 – +15 градусов.

      Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +16...+18

      Львов – +13...+15

      Ивано-Франковск – +13...+15

      Тернополь – +12...+14

      Черновцы – +13...+15

      Хмельницкий – +12...+14

      Луцк – +13...+15

      Ровно – +13...+15

      Житомир – +13...+15

      Винница – +13...+15

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +13...+15

      Херсон – +12...+14

      Симферополь – +11...+13

      Кропивницкий – +13...+15

      Черкассы – +13...+15

      Чернигов – +13...+15

      Сумы – + 13... + 15

      Полтава – +13...+15

      Днепр – +13...+15

      Запорожье – +13...+15

      Донецк – +11...+13

      Луганск – +12...+14

      Харьков – +12...+14

      Киев – +13...+15

      Погода, негода, дощі, захід, 21 квітня, вибори, тепло, Укргідрометцентр Прогноз погоды на 21 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Непогода в Украине Погода
      Источник: 24 канал
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