Прогноз погоды на 21 апреля: на Западе Украины дожди, на юге и востоке – холодно
Погода в Украине 21 апреля будет в основном сухой и солнечной, однако на западе пройдут дожди. Температура воздуха почти на всей территории составит 13 – 15 градусов тепла. Ветер в основном будет дуть в юго-восточном направлении со скоростью 5-10 метров за секунду.
По информации Укргидрометцентра, дожди будут лить в воскресенье во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Хмельницькой, Тернопольской, Волынской, Ровненской и Житомирской областях. Здесь только на Тернопольщине и Прикарпатье столбики термометров поднимутся до +12 – +14 градусов, а на Закарпатье – до +16 – +18 градусов. В остальных регионах запада, температура составит +13 – +15 градусов.
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Относительно других украинских областей, то здесь синоптики прогнозируют сухую и солнечную погоду. Правда, немного прохладно на востоке и юге – на Харьковщине, Николаевщине, Одесщине, Херсонщине термометры будут показывать +12 – +14 градусов, а на Донбассе и в Крыму будет и того холоднее – 11 – 13 градусов тепла. В той же части Украини, что осталась, ожидается несколько теплее температура – +13 – +15 градусов.
Прогноз погоды на воскресенье, 21 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +16...+18
Львов – +13...+15
Ивано-Франковск – +13...+15
Тернополь – +12...+14
Черновцы – +13...+15
Хмельницкий – +12...+14
Луцк – +13...+15
Ровно – +13...+15
Житомир – +13...+15
Винница – +13...+15
Одесса – +12...+14
Николаев – +13...+15
Херсон – +12...+14
Симферополь – +11...+13
Кропивницкий – +13...+15
Черкассы – +13...+15
Чернигов – +13...+15
Сумы – + 13... + 15
Полтава – +13...+15
Днепр – +13...+15
Запорожье – +13...+15
Донецк – +11...+13
Луганск – +12...+14
Харьков – +12...+14
Киев – +13...+15
Прогноз погоды на 21 апреля от Укргидрометцентра