Прогноз погоды на 28 июля: дожди и грозы, солнечно лишь в некоторых областях
В субботу, 28 июля, в Украине влажная погода будет доминировать на западе страны, а вот на востоке ожидается настоящая жара.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Читайте также: Украину снова накроет сильная непогода: синоптики объявили предупреждение
Как сообщают синоптики, на востоке страны в последнюю субботу июля будет солнечно, температура воздуха составит +29 +32 градуса.
Что касается погоды на севере страны, то здесь ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем поднимется до +29 градусов.
На юге синоптики прогнозируют грозы, местами кратковременные ливневые дожди. Температура воздуха в Херсоне и Николаеве днем +31 +32 градуса.
На западе Украины дожди с грозами пройдут во всех областях. Температура воздуха поднимется. В Ужгороде до +29 градусов, в Черновцах, Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и Ровно до +27 +30 градусов днем.
В центральной части страны будет жарко, днем от +27 до +30 градуса. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами во всех областях.
В столице 28 июля ожидается гроза, возможен сильный дождь. Дневная температура воздуха составит +27 ... + 29градусив,
– прогнозируют синоптики.
Прогноз погоды на субботу, 28 июля, в городах Украины:
Ужгород – +27 ... + 29
Львов – +27 ... + 29
Ивано-Франковск – +27 ... + 29
Тернополь – +27 ... + 29
Черновцы – +27 ... + 29
Хмельницкий – +27 ... + 29
Луцк – 25 ... + 27
Ровно – +26 ... + 28
Житомир – +26 ... + 28
Винница – +27 ... + 29
Одесса – +27 ... + 29
Николаев – +27 ... + 29
Херсон – 28 ... + 30
Симферополь – 28 ... + 30
Кропивницкий – 28 ... + 30
Черкассы – +27 ... + 29
Чернигов – +26 ... + 28
Суммы – +27 ... + 29
Полтава – +27 ... + 29
Днепр – 28 ... + 30
Запорожье – +29 ... + 31
Донецк – +30 ... + 32
Луганск – +30 ... + 32
Харьков – +30 ... + 32
Киев – +27 ... + 29
Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 июля, от Укргидрометцентра