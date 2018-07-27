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Прогноз погоды на 28 июля: дожди и грозы, солнечно лишь в некоторых областях

18 Читати новину українською
Прогноз погоды на 28 июля
Прогноз погоды на 28 июля / blog.alldogboots.com

В субботу, 28 июля, в Украине влажная погода будет доминировать на западе страны, а вот на востоке ожидается настоящая жара.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Как сообщают синоптики, на востоке страны в последнюю субботу июля будет солнечно, температура воздуха составит +29 +32 градуса.

Что касается погоды на севере страны, то здесь ожидается дождь с грозой. Температура воздуха днем ​​поднимется до +29 градусов.

На юге синоптики прогнозируют грозы, местами кратковременные ливневые дожди. Температура воздуха в Херсоне и Николаеве днем ​​+31 +32 градуса.

На западе Украины дожди с грозами пройдут во всех областях. Температура воздуха поднимется. В Ужгороде до +29 градусов, в Черновцах, Львове, Хмельницком, Ивано-Франковске, Тернополе, Луцке и Ровно до +27 +30 градусов днем.

В центральной части страны будет жарко, днем ​​от +27 до +30 градуса. Синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозами во всех областях.

В столице 28 июля ожидается гроза, возможен сильный дождь. Дневная температура воздуха составит +27 ... + 29градусив,
– прогнозируют синоптики.

Прогноз погоды на субботу, 28 июля, в городах Украины:

Ужгород – +27 ... + 29

Львов – +27 ... + 29

Ивано-Франковск – +27 ... + 29

Тернополь – +27 ... + 29

Черновцы – +27 ... + 29

Хмельницкий – +27 ... + 29

Луцк – 25 ... + 27

Ровно – +26 ... + 28

Житомир – +26 ... + 28

Винница – +27 ... + 29

Одесса – +27 ... + 29

Николаев – +27 ... + 29

Херсон – 28 ... + 30

Симферополь – 28 ... + 30

Кропивницкий – 28 ... + 30

Черкассы – +27 ... + 29

Чернигов – +26 ... + 28

Суммы – +27 ... + 29

Полтава – +27 ... + 29

Днепр – 28 ... + 30

Запорожье – +29 ... + 31

Донецк – +30 ... + 32

Луганск – +30 ... + 32

Харьков – +30 ... + 32

Киев – +27 ... + 29

Прогноз погоды в Украине на субботу, 28 июля, от Укргидрометцентра

Теги: Новости Украины Погода
Источник: 24 Канал
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