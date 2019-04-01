Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет в основном солнечно, но ветрено

Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет солнечной во всех областях, кроме Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Там дождливо, а еще возможен местами даже мокрый снег.

Средняя температура воздуха днем в Украине составит +7+11 градусов. В южных и западных регионах – +10+12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

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Очень ветрено будет на юге, востоке и в центральных областях Украины.

Погода в Киеве 2 апреля будет солнечной, однако холодноватой и с порывистым ветром. Температура воздуха днем в столице составит +8+9 градусов.

Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели. А пока – погода элегантного образа, теплое пальто и темные очки. Не простудитесь,

– предупредила синоптик.

Прогноз погоды на вторник, 2 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +10...+12

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +9...+11

Черновцы – +9...+11

Хмельницкий – +9...+11

Луцк – +9...+11

Ровно – +9...+11

Житомир – +9...+11

Винница – +9...+11

Одесса – +12...+14

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +9...+11

Кропивницкий – +9...+11

Черкассы – +8...+10

Чернигов – +8...+10

Сумы – + 7... + 9

Полтава – +8...+10

Днепр – +9...+11

Запорожье – +9...+11

Донецк – +9...+11

Луганск – +8...+10

Харьков – +7...+9

Киев – +9...+11



Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометцентра