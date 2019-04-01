Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет в основном солнечно, но ветрено
Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет солнечной во всех областях, кроме Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Там дождливо, а еще возможен местами даже мокрый снег.
Средняя температура воздуха днем в Украине составит +7+11 градусов. В южных и западных регионах – +10+12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.
Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз
Очень ветрено будет на юге, востоке и в центральных областях Украины.
Погода в Киеве 2 апреля будет солнечной, однако холодноватой и с порывистым ветром. Температура воздуха днем в столице составит +8+9 градусов.
Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели. А пока – погода элегантного образа, теплое пальто и темные очки. Не простудитесь,
– предупредила синоптик.
Прогноз погоды на вторник, 2 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +12...+14
Львов – +10...+12
Ивано-Франковск – +10...+12
Тернополь – +9...+11
Черновцы – +9...+11
Хмельницкий – +9...+11
Луцк – +9...+11
Ровно – +9...+11
Житомир – +9...+11
Винница – +9...+11
Одесса – +12...+14
Николаев – +10...+12
Херсон – +9...+11
Симферополь – +9...+11
Кропивницкий – +9...+11
Черкассы – +8...+10
Чернигов – +8...+10
Сумы – + 7... + 9
Полтава – +8...+10
Днепр – +9...+11
Запорожье – +9...+11
Донецк – +9...+11
Луганск – +8...+10
Харьков – +7...+9
Киев – +9...+11