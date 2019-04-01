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      Прогноз погоды на 2 апреля: в Украине будет в основном солнечно, но ветрено

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      Погода 2 апреля 2019 Украина - солнечно, но ветрено
      Прогноз погоды на 2 апреля / Фото из открытых источников

      Погода в Украине во вторник, 2 апреля, будет солнечной во всех областях, кроме Харьковщины, Луганщины и Донетчины. Там дождливо, а еще возможен местами даже мокрый снег.

      Средняя температура воздуха днем в Украине составит +7+11 градусов. В южных и западных регионах – +10+12 градусов, сообщила синоптик Наталья Диденко.

      Читайте также: Какой будет погода в апреле: прогноз

      Очень ветрено будет на юге, востоке и в центральных областях Украины.

      Погода в Киеве 2 апреля будет солнечной, однако холодноватой и с порывистым ветром. Температура воздуха днем в столице составит +8+9 градусов.

      Потепление предполагается ближе к выходным, в конце недели. А пока – погода элегантного образа, теплое пальто и темные очки. Не простудитесь,
      – предупредила синоптик.

      Прогноз погоды на вторник, 2 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +12...+14

      Львов – +10...+12

      Ивано-Франковск – +10...+12

      Тернополь – +9...+11

      Черновцы – +9...+11

      Хмельницкий – +9...+11

      Луцк – +9...+11

      Ровно – +9...+11

      Житомир – +9...+11

      Винница – +9...+11

      Одесса – +12...+14

      Николаев – +10...+12

      Херсон – +9...+11

      Симферополь – +9...+11

      Кропивницкий – +9...+11

      Черкассы – +8...+10

      Чернигов – +8...+10

      Сумы – + 7... + 9

      Полтава – +8...+10

      Днепр – +9...+11

      Запорожье – +9...+11

      Донецк – +9...+11

      Луганск – +8...+10

      Харьков – +7...+9

      Киев – +9...+11

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      Прогноз погоды на 2 апреля от Укргидрометцентра

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      Теги: Новости Украины Погода
      Источник: 24 канал
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