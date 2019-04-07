Прогноз погоды на 8 апреля: неделя начнется с солнца и почти летнего тепла
Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет достаточно жаркой и сухой. Небольшой дождь возможен только в некоторых северных регионах.
Теплее всего, по данным Укргидрометцентра, будет в западных областях. Так, на Львовщине, Прикарпатье и Буковине синоптики обещают до +18...+20 градусов, а на Закарпатье даже +21...+23 градуса.
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Несколько прохладнее будет в ряде восточных регионов, однако самые низкие температурные показатели будут на Луганщине – +14...+16 градусов.
По всей территории Украины 8 апреля будет малооблачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен лишь в Черниговской и Сумской областях.
Ветер будет юго-восточным, 5–10 метров за секунду.
В Киеве тоже солнечно и сухо. Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.
Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, в городах Украины:
Ужгород – +21...+23
Львов – +18...+20
Ивано-Франковск – +18...+20
Тернополь – +17...+19
Черновцы – +18...+20
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +17...+19
Ровно – +17...+19
Житомир – +16...+18
Винница – +17...+19
Одесса – +15...+17
Николаев – +18...+20
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +16...+18
Черкассы – +16...+18
Чернигов – +16...+18
Сумы - + 15... + 17
Полтава – +16...+18
Днепр – +16...+18
Запорожье – +16...+18
Донецк – +15...+17
Луганск – +15...+17
Харьков – +14...+16
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, от Укргидрометцентра