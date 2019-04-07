16:08
7 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля.Сливки: Главный русский шаман Шойгу. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:54, 6 апреля
      Вести.UA.Жир: Ляшко захотел в тюрьму. Украинские олигархи резко обеднели
      Вєсті.UA
      18:43, 6 апреля
      Рейдерство по согласию судов: преступления, в которых есть пострадавшие и нет виновных
      ЦРУ
      09:00, 5 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Украинский Крым. Часть 1
      Згадати все
      01:07, 6 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Прогноз погоды на 8 апреля: неделя начнется с солнца и почти летнего тепла

      42 Читати новину українською
      Прогноз погоды в Украине на 8 апреля
      Прогноз погоды в Украине на 8 апреля

      Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет достаточно жаркой и сухой. Небольшой дождь возможен только в некоторых северных регионах.

      Теплее всего, по данным Укргидрометцентра, будет в западных областях. Так, на Львовщине, Прикарпатье и Буковине синоптики обещают до +18...+20 градусов, а на Закарпатье даже +21...+23 градуса.

      Читайте также: В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

      Несколько прохладнее будет в ряде восточных регионов, однако самые низкие температурные показатели будут на Луганщине – +14...+16 градусов.

      По всей территории Украины 8 апреля будет малооблачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен лишь в Черниговской и Сумской областях.

      Ветер будет юго-восточным, 5–10 метров за секунду.

      В Киеве тоже солнечно и сухо. Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.

      Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, в городах Украины:

      Ужгород – +21...+23

      Львов – +18...+20

      Ивано-Франковск – +18...+20

      Тернополь – +17...+19

      Черновцы – +18...+20

      Хмельницкий – +17...+19

      Луцк – +17...+19

      Ровно – +17...+19

      Житомир – +16...+18

      Винница – +17...+19

      Одесса – +15...+17

      Николаев – +18...+20

      Херсон – +17...+19

      Симферополь – +15...+17

      Кропивницкий – +16...+18

      Черкассы – +16...+18

      Чернигов – +16...+18

      Сумы - + 15... + 17

      Полтава – +16...+18

      Днепр – +16...+18

      Запорожье – +16...+18

      Донецк – +15...+17

      Луганск – +15...+17

      Харьков – +14...+16

      Киев – +16...+18

      погода прогноз погоди погода на квітень погода на 8 квітня
      Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, от Укргидрометцентра

      blog_ava
      Лунный календарь на апрель 2019
      сегодня
      2448
      Теги: Новости Украины Погода
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      сегодня , 15:26 Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro
      Світові Медіа 312
      Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      сегодня , 12:01 Вибори показали, що емоції перемагають ідеї, або Емократія замість демократії
      Блог Соцмережі 853
      Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Оппоблок и переименование УПЦ МП
      сегодня , 09:16 Главные новости 6 апреля: роскошная камера Зайцевой, Оппоблок и переименование УПЦ МП
      3361
      Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления
      сегодня , 09:01 Праздник Благовещения: лучшие картинки-поздравления
      6176
      У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      сегодня , 08:40 У 2030 році з'явться новий лідер світової економіки, – Visualcapitalist
      Світові Медіа 2913
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Выборы президента Украины-2019: кто станет следующим президентом
       1 апреля , 14:44
      В Киеве всем Майданом Независимости спели Гимн Украины (Видео)
       1 января 2014 , 15:23 14
      Сергей Пшонка, или как выйти замуж за Найема, – реакция соцсетей на квартиру Лещенко
       7 сентября 2016 , 15:43 1
      Конец света приближается: шведы анонсировали Koenigsegg Ragnarok
       3 сентября 2018 , 15:00
      Кличко снова просит деньги на строительство Подольского моста
       13 марта , 14:36
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук