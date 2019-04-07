Прогноз погоды на 8 апреля: неделя начнется с солнца и почти летнего тепла

Погода в Украине в понедельник, 8 апреля, будет достаточно жаркой и сухой. Небольшой дождь возможен только в некоторых северных регионах.

Теплее всего, по данным Укргидрометцентра, будет в западных областях. Так, на Львовщине, Прикарпатье и Буковине синоптики обещают до +18...+20 градусов, а на Закарпатье даже +21...+23 градуса.

Читайте также: В Испании в начале апреля неожиданно выпал снег: фото, видео

Несколько прохладнее будет в ряде восточных регионов, однако самые низкие температурные показатели будут на Луганщине – +14...+16 градусов.

По всей территории Украины 8 апреля будет малооблачная погода с прояснениями. Небольшой дождь возможен лишь в Черниговской и Сумской областях.

Ветер будет юго-восточным, 5–10 метров за секунду.

В Киеве тоже солнечно и сухо. Температура воздуха в столице поднимется до +16...+18 градусов.

Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, в городах Украины:

Ужгород – +21...+23

Львов – +18...+20

Ивано-Франковск – +18...+20

Тернополь – +17...+19

Черновцы – +18...+20

Хмельницкий – +17...+19

Луцк – +17...+19

Ровно – +17...+19

Житомир – +16...+18

Винница – +17...+19

Одесса – +15...+17

Николаев – +18...+20

Херсон – +17...+19

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +16...+18

Черкассы – +16...+18

Чернигов – +16...+18

Сумы - + 15... + 17

Полтава – +16...+18

Днепр – +16...+18

Запорожье – +16...+18

Донецк – +15...+17

Луганск – +15...+17

Харьков – +14...+16

Киев – +16...+18



Прогноз погоды на понедельник, 8 апреля, от Укргидрометцентра