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      Прогноз Всемирного банка по росту мировой экономики: чего ожидать

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      Всемирный банк / forbes.com

      Всемирный банк прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году. Согласно прогнозу, темпы роста экономики в 0,1% сохранятся в 2021 (2,6%) и 2022 годах (2,7%).

      Всемирный банк рекомендует странам с развивающейся экономикой принять меры для улучшения делового климата, укрепления верховенства права и роста производительности. Об этом говорится в ежегодном прогнозе финансовой организации.

      К теме: Как Украине стать богатой страной: совет Всемирного банка

      Аналитики отмечают, что рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит 1,4% в связи со "слабостью в обрабатывающей промышленности". При этом, в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик рост увеличится до 4,1%.

      По прогнозам Всемирного банка, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий начатого ранее повышение пошлин и повышенной неопределенности.

      Рост экономики в еврозоне в 2020 году замедлится до 1% на фоне низкой активности в промышленности.

      В Китае в 2020 году ожидается "дальнейшее умеренное замедление" роста экономики до 5,9%.

      Что будет с ценами на нефть

      Всемирный банк спрогнозировал цены на нефть. Стоимость сырья, по мнению специалистов, в 2020 и 2021 году снизится до 59 долларов за баррель. Из-за запуска новых трубопроводов добыча нефти в США будет расти. Однако, с учетом снижения "торгового напряжения" между Вашингтоном и Пекином цены на нефть могут вырасти.

      Каковы были прогнозы по росту экономики в Украине

      • Всемирный банк повысил прогноз экономического роста на 2020 год в Украине до 3,7% с примерно 3% ранее.
      • Международный валютный фонд заложил рост экономики Украины на 3%.
      • По данным Госбюджета на 2020 год, украинская экономика должна расти в 2020 году на 3,7% – 4,8%.

      Что такое Группа Всемирного банка?Организация создана в 1944 году и является одним из крупнейших в мире учреждений, оказывающих денежную помощь с целью развития. Банк поддерживает более 100 развивающихся стран мира каждый год на более чем 20 миллиардов долларов США.

      В структуре Группы Всемирного банка – 5 организаций: Международный банк реконструкции и развития, Международная ассоциация развития, Международная финансовая корпорация, Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций и Международный центр по урегулированию инвестиционных споров.

      Украина является членом всех указанных подразделений. Сейчас в Украине Группа Всемирного банка реализует 16 проектов на общую сумму в почти 3 миллиарда долларов США.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Єврозона Новости США Деньги МВФ ВВП Всемирный банк
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