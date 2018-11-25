Прогнозована Росія і безсила Україна
Навіть бички в Азовському морі знали, що так буде. Росія заблокує Україні прохід через Керченську протоку. Просто привід якийсь треба знайти.
І ось перший крок. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий український буксир, який прямував до Маріуполя у складі каравану з кораблів ВМС України. Хтось сумнівався, що так рано чи пізно станеться?
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Пояснення ФСБ: "Українські військові кораблі неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ". Тимчасово закриту... Тимчасово... Ким, коли і якого біса в міжнародних водах?
Бздура в стилі "нарушеніє прав рускоязичних" і т.п.
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Морське право, договір про Азовське море... Та плювати Росія хотіла – як раніше на Будапештський меморандум!
Але найгірше – Україна нічого вдіяти зараз не може. А світ, звісно, традиційно буде просто "стурбованим"...
Автор: Анатолій Яворський
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