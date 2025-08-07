Мужчина, который устроил стрельбу в черкасском "МакДональдзе", находится в тяжелом состоянии. У него резаная рана шеи, медики пока не дают прогнозов относительно того, выживет ли он.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на директора Третьей городской больницы скорой помощи Черкасс Александра Федорука в комментарии Общественному.

В каком состоянии мужчина, который стрелял в "МакДональдзе"?

Федорук рассказал, что у мужчины, который устроил стрельбу в "МакДональдзе" в Черкассах, резаная рана шеи. В медучреждении отметили, что огнестрельных ранений нет.

У него резаная рана шеи с повреждением сосудов. Тяжелое состояние связано с геморрагическим шоком. Он стабилизирован, прооперирован. Сейчас он находится в отделении анестезиологии на искусственной вентиляции легких, стабилизируется. Пока нельзя сказать, что угроза жизни прошла,

– заявил Федорук.

Он также добавил, что прогноз относительно того, выживет ли человек, можно будет дать через сутки.

Напомним, мужчину, который устроил стрельбу, задержали силами спецподразделения КОРД. В полиции отметили, что пострадал только стрелок.