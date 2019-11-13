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      Проголосует ли "Слуга народа" за внедрение рынка земли после совещания с Зеленским

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      "Слуга народа" проголосует за введение рынка земли
      "Слуга народа" проголосует за введение рынка земли / 24 канал

      Фракция "Слуга народа" собралась на заседание, чтобы обсудить вопросы внедрения рынка земли, речь идет о законопроекте №2178-10. На собрание пришел Владимир Зеленский.

      Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что почти все члены политической силы поддержат соответствующий законопроект, пишет "Интерфакс-Украина".

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      В то же время "Тёмный Рыцарь" в телеграмм-канале написал, что "голосов для рынка земли нет", а во фракции "тихий бунт".

      ринок землі голосування слуга народу
      Сообщение в телеграмм-канале / Скриншот

      Кроме того, представитель правительства Ирина Верещук также заявила, что "Слуге народа" не хватит голосов, пишет "РБК-Украина".

      Я воздержусь от голосования. Те коллеги, которые являются моими соседями, не готовы голосовать,
      – сказала Верещук.

      Давид Арахамия рассказал, что Зеленский пришел на заседание политсилы, чтобы успокоить парламентариев и гарантировать им смену спорных положений законопроекта №2178-10.

      Президент пообещал, что между первым и вторым чтением норма о продаже земли иностранцам будет убрана из законопроекта,
      – отметил Арахамия.

      Кроме того, Зеленский также показывал членам фракции последние социологические исследования, которые свидетельствуют о том, что 75% украинцев поддерживают право собственности земли для украинцев и около 75% не поддерживают продажу земли иностранцам пока.

      Арахамия говорит, что такой шаг президент сделал для того, чтобы успокоить парламентариев и лично пообещать каждому, кто сомневается, что проект закона будет доработан и все спорные вопросы с него будут убраны.

      Заметим, что сегодня депутаты должны голосовать за законопроект №2178-10. Накануне Зеленский заявлял, что иностранцы смогут покупать украинскую землю только после одобрения на референдуме.

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      Что предусматривает законопроект №2178-10?

      В этом документе – важные изменения относительно рынка земли в Украине. Сейчас в нем прописали запрет покупки земель компаниями, в которых конечный бенефициар – иностранец. Однако не постоянный запрет, а временный – до 1 января 2024 года. То есть это означает, что землю можно будет продавать иностранцам, но через 4 года.

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      Заметим, что те иностранцы, которые на сегодня уже 3 года арендуют землю, имеют право подать заявку на выкуп земли. Кроме того, все большые агрохолдеры, которые сейчас арендуют землю также имеют первоочередное право выкупить. Это касается и украинских и иностранных арендаторов.

      Что еще предусматривает законопроект:

      • Отмена с 1 октября 2020 года запрета на отчуждение (продажу) земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.
      • Покупать такие земли могут граждане и юридические лица Украины, территориальные общины, государство.
      • Права на покупку земли не будут иметь физ– и юрлица, иностранные государства, которые попадают под действие закона о санкциях.
      • Иностранцы и лица без гражданства смогут становиться собственниками земли в порядке наследования по закону, но обязаны произвести отчуждение земель в течение года со дня приобретения права собственности.
      • До 1 января 2024 года будет запрещено покупать землю юрлицам, бенефициарами которых являются иностранцы, иностранные государства, лица без гражданства. В то же время эта норма не распространяется на агрокомпании, в которых было оформлено право аренды, эмфитевзиса до открытия рынка земли и которые зарегистрированы в Украине более 3 лет.

      Смотрите видео, что думают об открытии рынка земли украинцы:

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Слуга народа Новости политики Рынок земли Владимир Зеленский Давид Арахамия Референдум Верховная Рада
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