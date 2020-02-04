Программа "Доступные кредиты 5-7-9%": Зеленский показал в видео, как идет процесс

Президент Украины Владимир Зеленский побывал в государственном "Укргазбанке" и показал изнутри, как происходит процесс выдачи кредитов малым предпринимателям. Соответствующую программу с названием "Доступные кредиты 5-7-9%" запустило недавно правительство. "Укргазбанк" является одним из партнеров этой программы. В общем она работает в четырех таких финучреждениях.

Ролик с визита в "Укргазбанк" Зеленский опубликовал в своем фейсбуке. Как видно из кадров, президент пообщался с молодыми предпринимателями, и все они приветствуют эту программу. По словам представителя "Укргазбанка", сегодня уже 30 тысяч человек согласились принять в ней участие.

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Среди преимуществ украинские предприниматели отмечают такое:

быстро происходит оформление,

отсутствие бюрократии,

удобство благодаря переводу документооборота в электронную форму,

выгодные ставки.

Познакомился с предпринимателем, который создает учебные заведения будущего. Называются "школы робототехники", то есть современные, инновационные комплексы для развития детей. Для этого проекта он и пришел получить займ по нашей программе "Доступные кредиты". И он – не единственный: со вчерашнего дня в этом банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто хочет строить, кто – то- обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную клинику. Говорят: ставки – для людей,

– подчеркнул Зеленский.

В то же время гарант выразил надежду, что эта программа поощрит украинский бизнес оставаться в Украине, а тех, кто уехал – вернуться домой. По словам Зеленского, бизнес в Украине строить – непросто, но теперь государство будет не мешать, а помогать.

Зеленский показал, как работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%":

Что известно о программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

В конце января премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что уже с 1 февраля те украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец-то получат "дешевый нормальный ресурс". Так он анонсировал предстоящий старт программы государственного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее цель – компенсация за счет госбюджета высоких кредитных ставок для микро- и малого предпринимательства.

Постановление, что эта программа стартует 1 февраля, в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Она предполагает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и будет создано как минимум два рабочих места.

годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и будет создано как минимум два рабочих места. Под 7% годовых – выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;

годовых – выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%; Под 9% годовых – выручка имеет до 50 миллионов гривен.

Кредиты будут выдавать как начинающим юрлицам, так и с опытом работы. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". От самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает больше года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать техника и оборудование.

Правительство намерено финансировать любую сферу деятельности, в частности:

энергетику,

образование,

здравоохранение,

транспорт,

производство,

спорт,

развлечения,

другие услуги.

В Кабмине рассчитывают охватить доступными кредитами 50 тысяч предпринимателей в первый год действия программы. На компенсацию предусмотрено 2 миллиарда гривен в 2020 году.

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Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал