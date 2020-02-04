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      Программа "Доступные кредиты 5-7-9%": Зеленский показал в видео, как идет процесс

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Президент Украины Владимир Зеленский побывал в государственном "Укргазбанке" и показал изнутри, как происходит процесс выдачи кредитов малым предпринимателям. Соответствующую программу с названием "Доступные кредиты 5-7-9%" запустило недавно правительство. "Укргазбанк" является одним из партнеров этой программы. В общем она работает в четырех таких финучреждениях.

      Ролик с визита в "Укргазбанк" Зеленский опубликовал в своем фейсбуке. Как видно из кадров, президент пообщался с молодыми предпринимателями, и все они приветствуют эту программу. По словам представителя "Укргазбанка", сегодня уже 30 тысяч человек согласились принять в ней участие.

      К теме! В Украине выдали первый доступный кредит по программе "5-7-9%": кому и на что

      Среди преимуществ украинские предприниматели отмечают такое:

      • быстро происходит оформление,
      • отсутствие бюрократии,
      • удобство благодаря переводу документооборота в электронную форму,
      • выгодные ставки.

      Познакомился с предпринимателем, который создает учебные заведения будущего. Называются "школы робототехники", то есть современные, инновационные комплексы для развития детей. Для этого проекта он и пришел получить займ по нашей программе "Доступные кредиты". И он – не единственный: со вчерашнего дня в этом банке выстраиваются очереди предпринимателей. Кто хочет строить, кто – то- обрабатывать дерево, а кто-то открывает ветеринарную клинику. Говорят: ставки – для людей,
      – подчеркнул Зеленский.

      В то же время гарант выразил надежду, что эта программа поощрит украинский бизнес оставаться в Украине, а тех, кто уехал – вернуться домой. По словам Зеленского, бизнес в Украине строить – непросто, но теперь государство будет не мешать, а помогать.

      Зеленский показал, как работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%":

      Что известно о программе "Доступные кредиты 5-7-9%"

      В конце января премьер-министр Украины Алексей Гончарук отмечал, что уже с 1 февраля те украинцы, которые хотят начать собственное дело, наконец-то получат "дешевый нормальный ресурс". Так он анонсировал предстоящий старт программы государственного кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%". Ее цель – компенсация за счет госбюджета высоких кредитных ставок для микро- и малого предпринимательства.

      Постановление, что эта программа стартует 1 февраля, в Кабмине приняли еще в декабре 2019 года. Она предполагает выдачу кредитов в размере до 1,5 миллиона гривен сроком на 5 лет под 5, 7 или 9% годовых. Эти деньги должны пойти на создание или расширение собственного бизнеса.

      • Кредит под 5% годовых будут выдавать тем, чья выручка составит до 25 миллионов гривен и будет создано как минимум два рабочих места.
      • Под 7% годовых – выручка до 25 миллионов гривен и работодатель не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка будет снижена на 0,5%;
      • Под 9% годовых – выручка имеет до 50 миллионов гривен.

      Кредиты будут выдавать как начинающим юрлицам, так и с опытом работы. По словам Гончарука, "каждый украинец имеет право на поддержку от государства". От самого бизнесмена нужно 20% собственных средств от всех расходов, если он работает больше года, 30% – если это начинающий. Залогом может выступать техника и оборудование.

      Правительство намерено финансировать любую сферу деятельности, в частности:

      • энергетику,
      • образование,
      • здравоохранение,
      • транспорт,
      • производство,
      • спорт,
      • развлечения,
      • другие услуги.

      В Кабмине рассчитывают охватить доступными кредитами 50 тысяч предпринимателей в первый год действия программы. На компенсацию предусмотрено 2 миллиарда гривен в 2020 году.

      Подробнее! Правительство запустило доступную кредитную программу для украинцев: что о ней известно и как она будет действовать

      Доступные кредиты, государство, Зеленский, 5-7-9%
      Как получить кредит на бизнес от государства / Инфографика 24 канал

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      Теги: Новости Украины Новости политики Финансы Президент Украины Владимир Зеленский Кредит
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