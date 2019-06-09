Программа партии "Слуга народа": основные приоритеты

Политическая партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" обнародовала свою предвыборную программу с которой идет на парламентские выборы, которые состоятся 21 июля 2019 года. Журналисты 24 канала собрали основные ее тезисы — что предлагает изменить политсила, которая имеет самый высокий рейтинг среди украинцев.

9 июня партия "Слуга народа" провела съезд в ботаническом саду Киева, где представила первую сотню кандидатов в депутаты и нескольких кандидатов в мажоритарных округах.

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Президент Зеленский на съезде сказал, что в списке "Слуги народа" есть разные эксперты, лицо ЗЕкоманды из регионов и люди, которые попали в список через интернет-отбор и имеют отличные идеи.



Топ-5 кандидатов в депутаты от "Слуги народа"

Предвыборная программа "Слуги народа": основные приоритеты

Программа президентской партии состоит из 16 пунктов, которіе касаются коррупции, власти, образования, безопасности, судопроизводства, экономики, бизнеса, окружающей среды.

Относительно очистки и обновления власти кандидаты политсилы хотят:



Отменить неприкосновенность народных депутатов.

Ввести механизм отзыва депутатов, которые потеряли доверие избирателей.

Создать механизм наложения народного вето на только что принятые законы, которые не устраивают общество.

Ввести механизмы влияния украинцев на решения власти через референдумы.

Вернуть ответственность чиновников за незаконное обогащение.

Ввести выборы по пропорциональной системе с открытыми списками и электронное голосование.

Провести децентрализацию власти в соответствии с европейскими нормами: передать максимум возможных полномочий исполкомам местных советов и превратить государственные администрации на префектуры европейского типа.

Лишить владельцев СМИ возможности влиять на то, что говорят или пишут журналисты.

"Слуга народа" планирует такую ​​борьбу с коррупцией:

• Перевести максимально возможное количество государственных услуг в онлайн.

• Радикально очистить и перезагрузить прокуратуру.

• Обеспечить реальную независимость антикоррупционных органов, а неэффективные или скомпрометированые органы перезапустить.

• Внедрить обязательную конфискацию имущества коррупционеров.

• Награждать деньгами украинцев за выявление коррупции.

• Лишить СБУ, ГПУ и Нацполицию несвойственных им функций ущемления бизнеса.

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Приоритеты "Слуги народа" относительно сектора безопасности. Политическая сила продолжит законодательно работать над инициативами предыдущего президента Петра Порошенко, направленных на восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета Украины – возвращение оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма. А также предлагает:

– Установить расходы на оборону в размере не менее 5% от ВВП.

– Реформировать Вооруженные силы по стандартам НАТО.

– Остановить отток ценных кадров из армии, ввести систему обучения и переобучения солдат и офицеров.

– Ввести жесткие наказания за коррупцию и хищения в Вооруженных силах и Минобороны.

– Децентрализовать и демонополизировать оборонительные госзакупки.

Международная политика. В "Слуге народа" обещают принять законы, необходимые для выполнения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС и расширения сотрудничества с Евросоюзом и НАТО. Также партия готова поддержать инициативы президента Зеленского по перезагрузке отношений с ближайшими соседями Украины на западе.

Относительно торговли за рубежом, в политсиле планируют запустить программу "коммерческой дипломатии", которая сможет продвигать украинские товары на глобальные рынки.

Судопроизводство. "Слуга народа" хочет, чтобы в Украине функционировал справедливый, независимый и доступный суд. Поэтому, в политсиле предлагают:

Высший совет правосудия и Высшую квалификационную комиссию судей перезагрузить.

Внедрить институт суда присяжных и мировых судей.

Усилить возможности общественного контроля за судебной системой.

Уменьшить размеры судебного сбора.

Запустить полноценные институты мировых судей и суда присяжных.

Главными критериями отбора судей должны стать добродетель и профессионализм.

В правоохранительной реформе "Слуга народа" обещает освободить бизнес от произвола чиновников и рейдеров. Для этого партия предлагает сократить перечень финансовых и хозяйственных преступлений, за которые наступает уголовная ответственность.

Также в президентской политсиле хотят законодательно урегулировать право владения оружием и ввести механизм надежной защиты свидетелей. А работники полиции, прокуратуры и СБУ, которые будут превышать служебные полномочия будут обязательно наказаны.

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Относительно экономики, то в ЗЕкоманде хотят создать стратегию, целью которой является повышение уровня дохода украинцев и жизни до среднеевропейского.

Кроме того, члены "Слуги народа" предлагают провести национальный экономический аудит Украины с привлечением отечественных и международных компаний, демонополизировать ключевые отрасли, сделать Антимонопольный комитет независимым и эффективным и способствовать иностранным инвесторам украинского происхождения.

Кандидаты в депутаты от президентской партии разработали и улучшения условий для бизнеса. Среди них:

Проведение аудита государственных функций и, соответственно, сократить госорганы.

Создать возможность однократно лагализировать капиталы некриминального происхождения по льготной ставке.

Ввести налог на выведенный капитал, только для этого возникнут необходимые экономические условия.

Принять стратегию постепенного уменьшения единого социального взноса.

Государственную фискальную службу лишить правоохранительной функции, оставив только сервис.

Полностью перевести налоговые и таможенные процедуры в цифровой формат.

На законодательном уровне гарантировать неизменность действующих условий налогообложения для субъектов малого предпринимательства – физических лиц.

Ввести простую процедуру электронного открытия и закрытия бизнеса, обеспечить защиту миноритарных акционеров и корпоративной прозрачности; сократить количество процедур в строительстве и отводе земли.

Говоря о социальной сфере, "Слуга народа" заявила о планах провести всеукраинскую перепись населения, все социальные льготы перевести в денежную форму, а также внедрить второй уровень пенсионного обеспечения и "экономический паспорт украинца", по которому все дети получат долю от эксплуатации природных ресурсов на индивидуальные счета.

Относительно инноваций, то политики предлагают внедрить государственную программу поддержки инноваций, обеспечить всю территорию Украины широкополосным интернетом и создать условия для интеграции цифровых валют в правовое поле государства.

В "Слуге народа" пообещали отменить энергетическую схему "Роттердам +" и ей подобные, оптимизировать тарифы на коммунальные услуги через обуздание олигархических монополий и создать условия для развития "зеленой" энергетики.

В сфере инфраструктуры политсила обещает внедрить независимый контроль качества строительства и ремонта дорог, создать законодательные условия для строительства бетонных дорог и демонополизировать отрасли пассажирских и грузовых перевозок по железной дороге.

За незаконную вырубку лесов и грубые нарушения правил обращения с отходами члены партии намерены ввести уголовную ответственность. Чтобы уберечься от незаконного уничтожения лесов, в "Слуге народа" предлагаются электронно маркировать деревья. Также политики хотят законодательно стимулировать компании для строительства мусороперерабатывающих заводов.

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Для преподавателей средних и высших учебных заведений предлагают "базовое материальное обеспечение" на уровне трех минимальных зарплат, государственные и частные образовательные учреждения обеспечить равными правами, а образовательную и научную инфраструктуру обновить.

Относительно медицины, то в партии Зеленского хотят сделать ее доступной для всех граждан по всей территории страны. В частности:

- Ввести систему обязательного медицинского страхования.

- Уничтожить фармакологическую мафию, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств.

- Перевести всю медицинскую документацию в электронную форму.

- Создать четкий и понятный гарантированный пакет медицинских услуг.

- Повысить уровень материально-технического обеспечения больниц.

- Создать условия для развития профилактической медицины.

Будут работать кандидаты "Слуги народа" и над национальной идентичностью украинцев. Да, украинскую культуру и язык в партии намерены поддерживать с помощью фискальных стимулов и госфинансирования. Президентская партия также собирается налаживать контакты с украинскими диаспорами в других странах и реинтегрировать жителей временно оккупированных территорий страны.

Что известно о партии "Слуга народа"?Председателем партии является советник президента Владимира Зеленского – Дмитрий Разумков, ранее ее возглавлял Иван Баканов – заместитель председателя СБУ и экс-юрист "Квартала 95". Руководитель избирательного штаба партии – Александр Корниенко. В финансировании предвыборной кампании партия будет опираться на денежную помощь физических и юридических лиц, которые предоставляют небольшие суммы.



