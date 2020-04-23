Программа восстановления экономики ЕС после коронавируса составит 2 триллиона евро

Европейская комиссия разрабатывает программу восстановления экономики ЕС после пандемии коронавируса. Она оценивается в 2 триллиона евро.

О создании соответствующего плана восстановления экономики говорится во внутренней записке накануне видеоконференции лидеров ЕС, которая попала в редакцию издания Politico.

К слову Нацбанк ухудшил прогнозы по ВВП и инфляции в Украине: детали

"Новые предложения смогут генерировать не менее чем миллиарды евро инвестиций и расходов", – говорится в записке. В целом речь идет о 2 триллионах евро.

План будет финансироваться как из следующего семилетнего бюджета ЕС, многолетней финансовой рамки ЕС, так и с отдельного и временного "инструмента восстановления".

"Примерно половина... этой суммы будет состоять из займов государствам-членам; другая часть останется в бюджете и будет погашена государствами-членами после 2027 года в течение длительного периода или будет уплачена в будущем дополнительными собственными ресурсами", – отмечают авторы записки.

Сама записка размещена на двух страницах. Однако она пока не поступила в канцелярию президенты Урсулы фон дер Ляен. Кроме того, эти предложения все еще находятся на стадии разработки на уровне технического персонала.

При этом ЕС выделит Украине 1,2 миллиарда евро для противодействия коронавирусу: какие условия

Согласно записке, лидеры ЕС могут одобрить текст плана в июне. В то же время источники издания также сообщают, что данное предложение пока не будет обсуждаться на заседании еврокомиссаров на следующей неделе. Ожидается, что оно будет рассмотрено позже.