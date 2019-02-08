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      "Программу его не знаю, но читаю Instagram": что думает молодежь о Зеленском

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      Журналисты 24 канала поинтересовались у молодых жителей Киева, что они думают о кандидате в президенты Владимире Зеленском и будут ли идти голосовать за него на выборах 2019 года.

      Небольшой опрос студентов на улицах Киева показал, что знают Владимира Зеленского все, однако лишь единицы ознакомились с его предвыборной программой.

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      Вот некоторые из ответов:

      Что вы думаете о Зеленском?

      • Я не вижу его как будущего президента, потому что он не является политиком для меня.

      * Мы привыкли Зеленского видеть как открытого человека. Однако есть такой момент, что он актер. И он может играть на публике не только в "Квартале 95", но и в реальной жизни.

      Читали ли вы его предвыборную программу?

      • С программой не знакомился, но я регулярно смотрю его Instagram.

      • Я не буду ее читать, потому что я не считаю, что это достойный кандидат в президенты. Голосовать не буду за него.

      • Он повторил все то же самое, что говорили до него. Ничего нового не принес. Ничего от себя не добавил.

      Пойдете ли на выборы 31 марта?

      • Каждый из нас сознательный гражданин должен сделать свой выбор.

      • Будет настроение – пойду.

      • Наверное, мы еще не решили.

      • Да, конечно.

      • Нужно решать будущее Украины. И, по моему мнению, нужно, чтобы голосовали молодые люди, которые не застали еще коммунизма.

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      Редакция 24 канала предупреждает: результаты опросов относительно поддержки или уровня доверия избирателей к определенному кандидату, безусловно, имеют влияние на общественность. Политтехнологи, чтобы увеличить шансы на победу своего кандидата, могут намеренно завышать рейтинг кандидата или сознательно занижать. Больше об этом в нашей статье: Как с помощью рейтингов манипулируют избирателями.

      За списком кандидатов в президенты 2019 можно следить здесь (постоянно обновляется).
      Узнать больше о каждом кандидате можно здесь.

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      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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