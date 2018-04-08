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Прогулки и диета: секреты красоты Шарлиз Терон

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Шарлиз Терон
Шарлиз Терон / imdb.com

Кинозвезда Шарлиз Терон в 42 года продолжает быть одной из самых желанных женщин Голливуда. Чтобы быть всегда безупречной, звезда придерживается нескольких правил.

Питание

Ради ролей Терон шла на эксперименты с телом: она существенно сбрасывала и набирала вес. Но в форме актриса себя поддерживает низкоуглеводной диетой. Рацион Шарлиз состоит всего из двух трапез каждый день: овощи, фрукты, зелень и белковые продукты. А также в течение нескольких месяцев она полностью исключает алкоголь.

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Спорт

Шарлиз занималась балетом, йогой, велоспортом, игрой в гольф. Актриса также любит прогулки на свежем воздухе, в частности, с детьми (у актрисы двое приемных детей). По словам Шарлиз, это гораздо полезнее фитнеса.

Уход за кожей

Терон ежедневно защищает свою светлую кожу кремом от загара с высоким уровнем защиты. Перед сном звезда использует очищающий гель и просто обожает скрабы. Что касается дополнительного ухода, то каждые две недели актриса посещает известную в Западном Голливуде космологическую клинику, где радует свою кожу различными масками.

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Теги: LifeStyle Красота
Источник: Мarieclaire
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