Прогулки и диета: секреты красоты Шарлиз Терон
Кинозвезда Шарлиз Терон в 42 года продолжает быть одной из самых желанных женщин Голливуда. Чтобы быть всегда безупречной, звезда придерживается нескольких правил.
Питание
Ради ролей Терон шла на эксперименты с телом: она существенно сбрасывала и набирала вес. Но в форме актриса себя поддерживает низкоуглеводной диетой. Рацион Шарлиз состоит всего из двух трапез каждый день: овощи, фрукты, зелень и белковые продукты. А также в течение нескольких месяцев она полностью исключает алкоголь.
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Спорт
Шарлиз занималась балетом, йогой, велоспортом, игрой в гольф. Актриса также любит прогулки на свежем воздухе, в частности, с детьми (у актрисы двое приемных детей). По словам Шарлиз, это гораздо полезнее фитнеса.
Уход за кожей
Терон ежедневно защищает свою светлую кожу кремом от загара с высоким уровнем защиты. Перед сном звезда использует очищающий гель и просто обожает скрабы. Что касается дополнительного ухода, то каждые две недели актриса посещает известную в Западном Голливуде космологическую клинику, где радует свою кожу различными масками.
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