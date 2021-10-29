Произошел масштабный пожар в кафе под Одессой: прибыли спасатели нескольких команд

В поселке Овидополь неподалеку от Одессы ночью 29 октября произошло возгорание в кафе. Поскольку пламя начало стремительно распространяться, туда направили пожарных из нескольких команд разных населенных пунктов.

Об инциденте сообщили в ГСЧС примерно в 4:40. Загорелось кафе "Селена" на улице Береговой.

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Назвали причину возгорания

Когда спасатели прибыли, там уже горело 80 квадратных метров. Людей в заведении в этот момент не было, потому никто не пострадал.



Помещение кафе "Селена", где произошел пожар / Фото ГСЧС

К ликвидации возгорания привлекли 8 специалистов ГСЧС и по 3 работника из местных пожарных команд "Великодолинское" и "Каролино-Бугаз".



Пожарные тушат пожар на крыше кафе / Фото ГСЧС

Потушить этот пожар удалось примерно в 6 часов утра. Предварительной причиной инцидента считают неправильное устройство твердотопливного котла.



Автомобиль пожарных на пожаре в кафе / Фото ГСЧС

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Днем ранее в Днепре загорелось заведение, которое специализируется на приготовлении бургеров. Оно расположено на первом этаже 5-этажки. Поэтому была угроза масштабного возгорания.

Работники бургерной сначала пытались все погасить огнетушителями. Однако это было безрезультатно. Возгорание произошло из-за неисправности печки на кухне заведения.