В отделении полиции Приморского района Одессы случился пожар. Правоохранители говорят, что огня не было. Однако СМИ сообщают, что все же произошло возгорание, которое пришлось тушить.

Об этом событии журналистам 24 канала рассказали в полиции Одесской области. В результате инцидента в отделении на улице Греческая, 42, никто не пострадал.

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Это случилось из-за короткого замыкания проводки

В результате произошло задымление.

Правоохранители смогли ликвидировать пожар собственными силами.

Поэтому к пожарным не обращались.

Издание "Думская" сообщает, что это произошло во внутреннем дворе участка.

По данным журналистов, проводка там все же загорелась.

Расположение Приморского отделения полиции / Карта google

Обратите внимание! В Одесском аэропорту примерно в 7 утра 14 мая в руках у пассажира задымился багаж. Сотрудники аэропорта вывели мужчину и подождали, пока он не погасил его. После этого он бросил багаж и побежал на свой рейс.