Произошел пожар в отделении полиции в центре Одессы: что говорят правоохранители
В отделении полиции Приморского района Одессы случился пожар. Правоохранители говорят, что огня не было. Однако СМИ сообщают, что все же произошло возгорание, которое пришлось тушить.
Источник:24 канал
Об этом событии журналистам 24 канала рассказали в полиции Одесской области. В результате инцидента в отделении на улице Греческая, 42, никто не пострадал.
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- Это случилось из-за короткого замыкания проводки
- В результате произошло задымление.
- Правоохранители смогли ликвидировать пожар собственными силами.
- Поэтому к пожарным не обращались.
- Издание "Думская" сообщает, что это произошло во внутреннем дворе участка.
- По данным журналистов, проводка там все же загорелась.
Расположение Приморского отделения полиции / Карта google
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