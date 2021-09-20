В Харькове произошла масштабная авария с 4 авто: есть пострадавшие

В Салтовском районе Харькова 19 сентября произошла авария сразу 4 автомобилей. Они сильно побились и один из водителей попал в больницу.

Об аварии сообщили примерно в 17:30. Авто столкнулись незадолго до этого. Впоследствии на место прибыли медики и правоохранители.

Актуально В Одессе столкнулись 2 маршрутки и легковушка: образовалась многокилометровая пробка

Были травмы различной тяжести

Там столкнулись автомобили Chevrolet, Daewoo, Jeep и Audi. Пострадал только водитель Chevrolet. Его госпитализировали с травмами различной тяжести.

По прибытию следователи начали устанавливать обстоятельства этой аварии. На фото с места видно, что больше всего пострадал автомобиль мужчины, который попал в больницу. У него сильно повреждена передняя часть со стороны водителя.



Один из автомобилей, которые столкнулись / Фото патрульной полиции Харьковщины

Несколько громких аварий недавно