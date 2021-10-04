Инцидент произошел примерно в 4 часа ночи 3 октября. Уже на следующий день сообщили, что полиция открыла уголовное производство.

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Кого там избили

Конфликт случился у клуба на улице 23 августа. Впоследствии в сети сообщили, что речь идет о заведении Galaktika. Пострадали 18-летний и 21-летний посетители заведения.

По прибытию правоохранители не только опросили свидетелей, но и собрали вещественные доказательства. Пока не разглашают, какова была причина столкновения. На видео с места был виден лишь один пострадавший. Он лежал с окровавленным боком посреди толпы. Мы не добавляем эту запись по этическим соображениям.

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Что грозит за такое преступление

Правоохранители начали расследовать этот случай по статье об умышленном легком телесном повреждении. Если виновных найдут, им грозит до 1 года исправительных работ. Однако также возможно наложение штрафа до 850 гривен.

Другой случай в городе

26 июля сообщили, что в днепровском ночном клубе Bartolomeo произошла жесткая драка. Там избили 2 мужчин прямо на танцплощадке. Следует отметить, что охранники заведения практически никак не реагировали.

Пострадавшие сразу потеряли сознание, а у одного из них даже были выбиты зубы. Правоохранители тогда открыли уголовное производство по этой же статье. Однако неизвестно, наказали ли виновных этого инцидента.