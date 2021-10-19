Произошла резня в одесском хостеле: госпитализировали жителя Днепропетровщины

В одном из одесских хостелов произошла резня, в которой пострадал 33-летний житель Днепропетровщины. Впоследствии оказалось, что у пострадавшего возник конфликт с земляком и тот ударил его ножом в грудь.

Пострадавшего сразу госпитализировали, а нападающего задержали. Правоохранители сообщили об этом инциденте 19 октября.

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Вместе пили алкоголь

Мужчины остановились в хостеле на Николаевской дороге. 26-летний мужчина наведался на ужин в комнату своего знакомого и они начали распивать спиртное. Однако впоследствии жители соседних комнат услышали крики этих постояльцев.

Поэтому они сразу вызвали полицию и скорую. Когда правоохранители прибыли, оказалось, что к конфликту привели взаимные оскорбления. Об этом следователям рассказали сами участники инцидента.



Нож, которым порезали мужчину / Фото Нацполиции

Что грозит задержанному

Правоохранители изъяли нож на экспертизу и объявили подозрение мужчине. Этот случай расследуют по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину задержанного смогут доказать, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.

Похожие случаи с собутыльниками

6 сентября сообщили, что на Николаевщине мужчина убил ножом знакомого, с которым работал на стройке. После этого он замотал тело в полиэтиленовую пленку, однако не успел от него избавиться.

Дело в том, что конфликт произошел, когда они распивали спиртное. Поэтому злоумышленник был слишком пьян для того, чтобы скрыть следы.