Произошла резня в одесском хостеле: госпитализировали жителя Днепропетровщины
Источник:полиция Одесской области
В одном из одесских хостелов произошла резня, в которой пострадал 33-летний житель Днепропетровщины. Впоследствии оказалось, что у пострадавшего возник конфликт с земляком и тот ударил его ножом в грудь.
Пострадавшего сразу госпитализировали, а нападающего задержали. Правоохранители сообщили об этом инциденте 19 октября.
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Вместе пили алкоголь
Мужчины остановились в хостеле на Николаевской дороге. 26-летний мужчина наведался на ужин в комнату своего знакомого и они начали распивать спиртное. Однако впоследствии жители соседних комнат услышали крики этих постояльцев.
Поэтому они сразу вызвали полицию и скорую. Когда правоохранители прибыли, оказалось, что к конфликту привели взаимные оскорбления. Об этом следователям рассказали сами участники инцидента.
Нож, которым порезали мужчину / Фото Нацполиции
Что грозит задержанному
Правоохранители изъяли нож на экспертизу и объявили подозрение мужчине. Этот случай расследуют по статье об умышленном тяжком телесном повреждении. Если вину задержанного смогут доказать, ему грозит от 5 до 8 лет тюрьмы.
Похожие случаи с собутыльниками
6 сентября сообщили, что на Николаевщине мужчина убил ножом знакомого, с которым работал на стройке. После этого он замотал тело в полиэтиленовую пленку, однако не успел от него избавиться.
Дело в том, что конфликт произошел, когда они распивали спиртное. Поэтому злоумышленник был слишком пьян для того, чтобы скрыть следы.