Тело мужчины зажало в искореженном кузове, поэтому его пришлось оттуда доставать спасателям. Остальные участники аварии чудом практически не травмировались.
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Легковики вылетели на обочину / Фото из телеграмма Олега Ермолинского
Не пропустил на выезде
На место происшествия прибыли патрульные и следователи полиции. Они начали устанавливать обстоятельства этой аварии. Предварительно известно, что "Москвич" выехал со второстепенной дороги и пропустил Audi.
На дороге осталось много обломков / Фото из телеграмма Олега Ермолинского
После этого они столкнули с советским авто. Как следствие Audi вылетела на встречную полосу, где уже протаранила Mitsubishi, Dacia и Chevrolet.
Москвич во время аварии сильно поврежден / Фото из телеграмма Олега Ермолинского
На фото с места видно, что 3 автомобиля после столкновения выбросило на обочину. Один из них стоял отдельно и возле него лежало тело погибшего.
Несколько громких аварий недавно
- 24 октября на Херсонщине произошла жуткая ДТП с участием нескольких несовершеннолетних. 15-летний парень не справился с управлением и врезался в дерево на легковушке Touareg. В аварии погибли 4 человека.
- 22 октября на Киевщине столкнулись автобус и грузовик. В автобусе в момент аварии находились 17 граждан Беларуси. Как следствие, части из них понадобилась госпитализация.
- Также 22 октября столкнулись 2 грузовика на трассе Харьков – Красноград – Перещепино. Это произошло из-за того, что один из водителей не справился с управлением. Он погиб от полученных травм еще до приезда скорой.