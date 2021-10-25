Тело мужчины зажало в искореженном кузове, поэтому его пришлось оттуда доставать спасателям. Остальные участники аварии чудом практически не травмировались.

Актуально Неуправляемая Infinity устроила ночные "полеты" на проспекте Победы и оказалась в клумбе

Легковики вылетели на обочину / Фото из телеграмма Олега Ермолинского

Не пропустил на выезде

На место происшествия прибыли патрульные и следователи полиции. Они начали устанавливать обстоятельства этой аварии. Предварительно известно, что "Москвич" выехал со второстепенной дороги и пропустил Audi.

На дороге осталось много обломков / Фото из телеграмма Олега Ермолинского

После этого они столкнули с советским авто. Как следствие Audi вылетела на встречную полосу, где уже протаранила Mitsubishi, Dacia и Chevrolet.

Москвич во время аварии сильно поврежден / Фото из телеграмма Олега Ермолинского

На фото с места видно, что 3 автомобиля после столкновения выбросило на обочину. Один из них стоял отдельно и возле него лежало тело погибшего.

Несколько громких аварий недавно