Инцидент произошел утром 6 июня. Об аварии ГСЧС сообщил дежурный диспетчер.

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Что известно об инциденте

  • Грузовой поезд имел несколько вагонов с опасными жидкостями.
  • Он двигался со станции Басы к станции Сартана.
  • Утечка концентрированной кислоты, вероятно, произошла из-за перегрева самой цистерны.
  • Жидкость нашла "выход" через верхний предохранительный клапан.
  • Эту цистерну дизельным поездом доставили на запасную колею.
  • Там спасатели охладили ее и разбавили кислоту, которая уже вытекла из цистерны.

з цистерни в Дніпрі витікла сірчана концентрована кислота ДСНС
Охлаждение цистерны / Фото ГСЧС

  • К этой операции привлекли 11 работников ГСЧС и 3 единицы техники, один пожарный и один восстановительный поезда.
  • К счастью, никто не пострадал.
  • Из-за быстрого реагирования на инцидент, авария не повлияла на расписание поездов.

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