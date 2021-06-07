Инцидент произошел утром 6 июня. Об аварии ГСЧС сообщил дежурный диспетчер.
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Что известно об инциденте
- Грузовой поезд имел несколько вагонов с опасными жидкостями.
- Он двигался со станции Басы к станции Сартана.
- Утечка концентрированной кислоты, вероятно, произошла из-за перегрева самой цистерны.
- Жидкость нашла "выход" через верхний предохранительный клапан.
- Эту цистерну дизельным поездом доставили на запасную колею.
- Там спасатели охладили ее и разбавили кислоту, которая уже вытекла из цистерны.
Охлаждение цистерны / Фото ГСЧС
- К этой операции привлекли 11 работников ГСЧС и 3 единицы техники, один пожарный и один восстановительный поезда.
- К счастью, никто не пострадал.
- Из-за быстрого реагирования на инцидент, авария не повлияла на расписание поездов.
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