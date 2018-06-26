Произошла техническая ошибка, – Николаевская ОГА опровергла информацию о смерти ребенка от кори

В Николаевской областной госадминистрации опровергли информацию о том, что в области 8-летний ребенок умер от кори.

Об этом говорится на сайте Управления здравоохранения Николаевской облгосадминистрации.

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В управлении отметили, что ложная информация на сайте Министерства здравоохранения появилась из-за "технической ошибки".

В СМИ поступила информация о смерти ребенка от кори, но произошла техническая ошибка. По данным ГУ "Николаевский областной лабораторный центр МЗ Украины" и главного врача Николаевской областной инфекционной больницы ребенок умер от сепсиса и полиорганной недостаточности на фоне хронического заболевания,

– говорится в сообщении управления.

Напомним, 26 июня стало известно, что в Николаевской области от кори умер 8-летний ребенок.