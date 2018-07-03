Производитель сельскохозяйственной техники AGRO вдвое увеличит долю на рынке Украины
Крупный производитель оборудования и техники для сельского хозяйства – компания AGRO планирует увеличить свою долю на рынке Украины.
Об этом сообщило агенство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление старшего вице-президента AGRO в Европе и на Ближнем Востоке Роба Смита.
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По данным компании, ее доля на рынке Украины за прошлый год составила 9 процентов. Компания планирует до 2021 года увеличить эту цифру вдвое.
По результатам 2018 года мы планируем выйти на долю рынка где-то на 15 процентов. А уже через три года достичь показателя в 20 процентов,
– сказал Смит.
Он отметил, что с 2016 года рынок сельского хозяйства в Украине увеличился втрое. 2017 год побил рекорды по поставкам сельскохозяйственной техники из-за рубежа.
Смит отметил, что по прогнозам компании AGRO в ближайшее время рынок тракторов зарубежных производителей вырастет до 4 000 единиц. За прошлый год этот показатель достиг 3,5 тысяч тракторов.
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