Производитель снизил цену на"умный" пылесос iLife V50: сколько стоит новинка

Робот-пылесос iLife V50 представили еще в начале 2018 года. Он выделяется среди прочих возможностью крепления специальной микрофибры для более тщательной уборки плоских поверхностей.

Об этом сообщает 4pda.

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Также устройство имеет повышенную мощность всасывания, что актуально для владельцев домашних животных. Сейчас пылесос iLife V50 временно доступен по сниженной цене, что позволит обзавестись помощником для дома, который самостоятельно проведет уборку и обеспечит вас свободным временем.

iLife V50 поддерживает несколько режимов работы: уборка всего помещения, определенной части комнаты или по ее краям. Система из нескольких фильтров предотвращает пропуск наружу мельчайших частиц пыли, включая различные аллергены, будь то пыльца или шерсть животных.

Пылесос iLife V50 стоит меньше 100 долларов

За счет больших колес пылесос без проблем переезжает кабели, пороги и заезжает на ковры, а невысокий корпус позволяет убирать под кроватью и другой мебелью. Устройство оснащено целым набором датчиков, которые помогают пылесосу ориентироваться в пространстве и объезжать препятствия.

Сейчас робот-пылесос iLife V50 доступен по специальной цене – 98,39 долларов (около 2 603 гривны).

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