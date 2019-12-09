Производитель вина Villa Krim и коньяка Жан-Жак работает в Крыму несмотря на санкции

Одна из крупнейших компаний-производителей алкоголя "Алеф-Виналь" до сих пор работает в оккупированном Крыму в обход международных санкций ЕС и Украины. Именно эта фирма поставляет на украинский и мировой рынок вина Villa Krim, "Золотая Амфора" и коньяки Klinkov и "Жан-Жак".

Об этом говорится в совместном расследовании телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер". Оно продолжалось около 2 лет и получило название "Крымский архив".

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Владельцем компании "Алеф-Виналь" является Днепровский бизнесмен Вадим Ермолаев. Основные мощности предприятия до российской аннексии размещались в Крыму. После оккупации в марте 2014 года компания юридически разделила свой бизнес – на украинскую и российскую части.

Российская компания "Алеф-Виналь-Крым"

Так, в российском реестре в ноябре 2014 года появилась "Алеф-Виналь-Крым". Среди ее основателей, как и раньше, остаются компании из Кипра и Британских Виргинских островов. Таким образом они нарушают санкции ЕС, которые с лета 2014 года запрещают европейским компаниям открывать новый бизнес в Крыму.

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Кроме того, "Алеф-Виналь-Крым" неоднократно получала кредиты российского Национального коммерческого банка, который также находится под санкциями. За 5 лет существования компания выполняла заказ правительства России и работала с заводами "Новый Свет" и "Севастопольский винодельческий завод". Общая сумма контрактов составила почти 2 миллиона долларов.

В "Алеф-Виналь-Крым" заявляют, что их товары якобы предназначены только для внутреннего российского рынка. Но на русской версии сайта утверждается обратное – их товары якобы стали "популярны во многих странах мира, включая США, страны Южной Америки, Европы и Азии".

Украинская компания "Алеф-Виналь"

Вторая компания – "Алеф-Виналь" – расположена на материковой части Украины. Ее продукция попадает на рынки Украины, Европы и США. Журналисты выяснили, что компания имеет в оккупированном Крыму 800 гектаров виноградников в поселке Каштаны и более 1000 – в поселке Первомайское.

Однако в пресс-службе "Алеф-Виналь" уверяют, что не имеют активов в аннексированном Крыму и не ведут там свою хозяйственную деятельность. Откуда берется основная часть виноматериалов – в компании не говорят.